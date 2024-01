Russisk transportfly styrtet – hevder ukrainske krigsfanger var om bord

Opplysningene fra departementet gjengis av de russiske nyhetsbyråene Ria og Tass. De hevder krigsfangene ble flyttet i forbindelse med en fangeutveksling med Ukraina.

I tillegg til dem skal det ha vært seks besetningsmedlemmer og tre andre personer på flyet. Det er ikke kjent om det er overlevende etter styrten.

Ukrainske myndigheter har heller ikke kommentert hendelsen så langt.

Transportfly

En politiker i Russlands nasjonalforsamling hevder at flyet ble truffet av tre luftvernraketter. Dette er ikke bekreftet av andre kilder. En etterforskning av hendelsen er igangsatt, ifølge de russiske kildene.

På et pressetreff i Moskva sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at han ikke kan kommentere hendelsen fordi han ikke har nok informasjon.

Flyet var av typen Iljusjin Il-76, som kan ta opptil 90 passasjerer. Flytypen brukes ofte til å frakte soldater, våpen og annet militært utstyr.

Video viser eksplosjon

En video lagt ut på meldingstjenesten Telegram i en kanal knyttet til russiske sikkerhetstjenester, viser et stort fly som går i bakken og eksploderer.

Den lokale guvernøren, Vjatsjeslav Gladkov, har sagt at en hendelse har inntruffet i distriktet Korotsjankij og at han skal undersøke stedet. Korotsjankij ligger nordøst for byen Belgorod, som er administrasjonssenter i regionen med samme navn.

I tillegg sier det russiske forsvarsdepartementet at de har sendt militært personell til stedet for hendelsen.

Belgorod grenser til Ukraina og har blitt utsatt for ukrainske angrep en rekke ganger de siste månedene.

