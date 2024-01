Ni drept og titalls såret i angrep på FN-bygning på Gazastripen

Senteret tilhørende FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), ble truffet av et angrep onsdag, ifølge Thomas White, direktøren for hjelpeorganisasjonen.

– Artillerirunder fra to stridsvogner traff bygget som huser 800 mennesker, sier han.

Bygget ligger i byen i Khan Younis. Direktøren melder om bygninger i brann og flere ofre.

– Trygg tilgang til og fra senteret har ikke vært mulig på to dager, folk er fanget, sier White.

Harde kamper i Khan Younis

Onsdag har det vært harde kamper i den nest største byen på Gazastripen, Khan Younis. I dette området oppholder det seg både hundrevis av pasienter og tusenvis av fordrevne.

Israel har bedt beboere om å forlate områder av byen, blant annet der hvor Nasser-sykehuset og flere andre helsebygg ligger. Ifølge FN bor det 88.000 palestinere i dette området, i tillegg til 425.000 fordrevne etter kampene på Gazastripen.

Helsearbeidere som jobber for Leger Uten Grenser på Nasser-sykehuset, fortalte tirsdag at angrepene nær sykehuset er så kraftige at bakken rister, og at det ikke er mulig å gjennomføre trygg evakuering av pasienter og ansatte fordi alle veier er blokkert.

To tredeler fordrevet på Gazastripen

Tall fra FN viser at 1,5 millioner mennesker, som er omtrent to tredeler av Gazas befolkning, bor tett i tett i flyktningleier i og rundt Rafah. Rafah ligger på grensen til Egypt, og selv der utsettes palestinerne for angrep fra israelske styrker.

Totalt har 1,7 mennesker blitt fordrevet fra hjemme sine på Gazastripen siden oktober, ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. De fleste har flyktet fra de nordlige områdene, der det meste av hjem, bygninger og infrastruktur er jevnet med jorden etter israelske angrep.

Bare fra tirsdag til onsdag er 210 palestinere drept, og det totale antall drepte palestinere siden oktober er nå 25.700, ifølge det palestinske helsedepartementet. FN er bekymret for at enda flere kommer til å dø som følge av sykdommer, og at en firedel av befolkningen står i fare for å sulte.

Les mer om Israel-Palestina-konflikten