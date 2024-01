Kirurg Erik Fosse og to andre norske helsearbeidere jobber videre på Gaza-sykehus

– De siste dagene er det mindre kamper rundt sykehuset. Det virker som om kampene er rundt og i byen Khan Younis, skriver Fosse i en melding på WhatsApp til NTB tidlig onsdag kveld.

Han opplyser at situasjonen på sykehuset nå føles tryggere ettersom flere utenlandske leger og sykepleiere fra en rekke land har sluppet inn på Gazastripen.

Han og fem andre norske helsearbeidere – fire leger og to sykepleiere – har de to siste ukene hjulpet palestinske kolleger på Det europeiske sykehuset, eller Gaza European Hospital. Det ligger i utkanten av Khan Younis, storbyen som de siste dagene er blitt utsatt for svært harde israelske angrep.

Onsdag morgen reiste halve Norwac-teamet ut fra Gazastripen: Geir Andreassen, Thor-Erling Engemyr og Kjersti Fiveland.

De tre som er igjen, er anestesilege Muhammad Abou-Arab, sykepleier Kjersti Vollan og Fosse selv.

