Gitaristen i The Smiths hardt ut mot Donald Trump

Saken dreier seg om låten «Please, Please, Please, Let Me Get What I Want», som Trump har spilt på ett av sine valgmøter, ifølge musikkbladet Billboard.

– Aldri på en million år hadde jeg trodd at dette kunne skje, skriver Marr i sosiale medier og legger til:

– Betrakt denne dritten som nedstengt med umiddelbar virkning.

Marr og bandets frontfigur Morrissey skrev låten sammen. Det ble gitt ut på B-siden på en singel fra 1984: «William, It Was Really Nothing».

En rekke andre artister har tidligere protestert mot at Trump spiller deres musikk på sine politiske møter, blant annet The Rolling Stones, Phil Collins, Linkin Park, John Fogerty, Neil Young, REM, Rihanna og Leonard Cohen.

Les også: Biden: Demokratiet på spill med Trump som kandidat