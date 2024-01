Rettssaken etter drapet på nederlandsk krimjournalist er i gang

De Vries ble skutt i hodet på en travel gate i Amsterdam i juli 2021, kort tid etter at han hadde gjestet et TV-studio.

To mistenkte, bare identifisert som Delano G. og Kamil E., ble pågrepet kort tid etter. Påtalemyndigheten la ned påstand om livstidsdom for begge, men kort tid før dommen skulle avsies dukket det opp ny informasjon som åpnet etterforskningen på nytt.

Ytterligere sju menn som mistenkes for å ha organisert eller lagt til rette for drapet, måtte tirsdag møte i retten sammen med Delano G. og Kamil E. Samtlige nektet enten straffskyld eller påberopte seg retten til å tie da rettssaken startet.

Politiet mener at gjengledere beordret drapet på de Vries på grunn av hans rolle som rådgiver for et nøkkelvitne i rettssaken mot en angivelig narkobaron.

