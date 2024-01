Politiet i Illinois sier etterlyst drapsmann har begått selvmord

Politiet i Joliet utenfor Chicago sier på Facebook at den etterlyste mannen ble stanset av politi i Natalia i Texas, og at han skjøt og drepte seg selv da han ble konfrontert.

De døde ble funnet skutt i tre ulike hus søndag og mandag, ifølge myndighetene. En ble funnet i Joliet og to i to forskjellige hus i Will County. Det er ikke klart hvor lenge de har vært døde.

Politiet sier de ikke vet hva motivet for drapene kan være, men de mener at mannen kjente dem som er drept. Trolig er alle de drepte i familie.

Den mistenkte drapsmannen ble betraktet som væpnet og farlig og var etterlyst både med navn og bilde.

