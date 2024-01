Nikki Haley nekter å gi seg

– Alle burde ta seg et dypt åndedrag.

Det er budskapet til Nikki Haleys kampanjesjef Betsy Ankney i forkant av nominasjonsvalget i New Hampshire, som avgjøres natt til onsdag norsk tid.

Ifølge de siste meningsmålingene ligger nemlig Donald Trump fortsatt an til å vinne stort i den lille delstaten, og dermed ta sin andre seier på to uker. Ifølge Fivethirtyeight ligger Trump an til å ta 53,9 prosent av stemmene, mens Nikki Haley ligger på 36,3. Flere har spådd at Haley ville gi opp hele nominasjonen ved et nytt nederlag her. Men det skriver altså Ankney at ikke kommer på tale.

– Vi sees i South Carolina, skriver hun, ifølge blant annet The Guardian.

Seks avgitte stemmer

Det som skal avgjøres, er hvem som blir republikanernes presidentkandidat før valget i november. I forrige uke åpnet nominasjonsvalget i Iowa, hvor Trump vant en storseier over Haley og Ron DeSantis. Siden har Desantis trukket seg, og det er bare Trump mot Haley igjen.

Det bitte lille stedet Dixville Notch, langt nord i staten i New Hampshire, er tradisjonen tro det første til å stemme, da avstemningen der er lagt til rett etter midnatt. Dermed har de seks (!) stemmeberettigede innbyggerne der allerede stemt, og resultatet er offentliggjort. Alle de seks stemmene gikk til Trump-utfordrer Nikki Haley.

Likevel er det altså få som tror at Haley kan slå Trump i hele delstaten. Enda mindre sannsynlig er det at hun skal kunne frarøve han nominasjonen.

[ USA-ekspert om Trumps Orban-hyllest: Han beundrer «sterkmenn» ]

Angrer på Trump-stemme

CNN har snakket med en republikansk velger, 74 år gamle Omar Jimenez. Han fortalte kanalen at han hadde stemt på Nikki Haley.

– Jeg har bodd i et demokrati hele mitt liv. Jeg vil at det skal fortsette sånn, jeg vil at barnebarna mine skal vokse opp i ett demokrati, ikke et diktatur, sier Jimenez.

Han forteller at han stemte Trump i 2016, men angret.

– Jeg tror på et sterkt Nato. Faren min kjempet i andre verdenskrig for å knuse fascismen. Jeg vil at den skal forbli knust, sier Jimenez.

Vil ha Trump

På Fox News prøver Florida-representant Byron Donalds å overtale republikanske velgere om å stemme Trump.

– Vi har mange flinke folk i partiet, men det er ganske klart nå at flertallet ønsker president Trump tilbake i Det hvite hus, sier han.

Han sier også at fordi Joe Biden har vært så dårlig, er det viktig å få en president som kan begynne å jobbe fra første dag i jobben.

– Dette handler om nasjonens framtid, sier Donalds.

[ Putins talsmann: – Det er en grunn til at han har sterk støtte ]

Veien videre

Neste stopp for republikanernes nominasjon er Nevada, deretter går turen til South Carolina og Michigan. Men først i starten av mars skal mange stater avgjøre hvem de går for. Tre stater går til urnene 2. mars, mens den 5. er det såkalt supertirsdag, hvor 16 områder og stater skal avgjøre hvem de vil sende til valgkampen.

Med mindre, som enkelte tror, det hele er avgjort før den gang. På de landsomfattende målingene gjengitt av Fivethirtyeight har Trump nå 67,8 prosents oppslutning blant republikanere, mens Nikki Haley bare har 12,3.

[ Biden om Trump-seier: – Deg og meg mot de ekstreme MAGA-republikanerne ]

[ Kutter ut ordning: Får ikke lenger «eget fadderbarn» ]

Les også: USA-ekspert om Trumps hyllest av Orban: – Han beundrer «sterkmenn»

Dagsavisens leder: Alt tyder på at det blir rått parti mellom Trump og Haley

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen