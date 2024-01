Minst fire drept i russiske rakettangrep mot Ukraina

I Kharkiv, som er Ukrainas nest største by, ble 30 boligblokker ødelagt. Et ukjent antall mennesker ligger begravd i ruinene, ifølge byens ordfører Ihor Terekhov.

Tre personer er drept, sier guvernør Oleh Synjehubov. To av dem befant seg i områdene ved Kharkiv og Dnipropetrovsk, opplyser guvernørene i de to fylkene.

Én person ble også drept i den sørlige byen Pavlohrad, sier regionsguvernøren der.

20 såret

I hovedstaden Kyiv meldes det at minst 20 personer er såret, deriblant en 13 år gammel gutt, ifølge ordfører Vitalij Klitsjko. To andre barn meldes også å være såret.

– Luftvernet er aktivert i Kyiv. Bli i tilfluktsrom til alarmen er over, varslet Serhij Popko, leder for militæradministrasjonen i Kyiv, i en melding på Telegram.

Også bloggere og lokale myndigheter en rekke andre steder i Ukraina, deriblant Sumy og Poltava, meldte tirsdag morgen om raketter og eksplosjoner.

Ifølge Ukrainas luftforsvar har 21 av de 41 russiske rakettene som ble avfyrt tirsdag, skutt ned.

500 raketter

Russland har den siste tiden begynt å avfyre et stort antall raketter og droner mot landet samtidig. Metoden er trolig et forsøk på å finne hull i Ukrainas luftforsvar, samt å tvinge landet til å bruke mye våpen på å stanse angrepene, slik at våpenlagrene tømmes raskere.

Fra 29. desember til 2. januar ble det avfyrt over 500 raketter og droner, ifølge tjenestemenn i Kyiv.

Angrepet tirsdag kom dagen etter at Polens statsminister Donald Tusk besøkte Kyiv. Der lovet han fortsatt polsk støtte til Ukrainas kamp mot Russland. Han kunngjorde også ny militær hjelp, deriblant lån som skal brukes til kjøp av større våpen.

Også FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte Ukraina mandag.

