Boney M-skaper Frank Farian er død

Skaperen av to av pophistoriens mest omstridte grupper sovnet inn fredelig hjemme i Miami i Florida tirsdag, opplyste familien til DW.

Først ut var Boney M, som dominerte dansegulvene på diskotekene på 1970-tallet med låter som «Daddy Cool», «Ma Baker», «Rasputin» og «Rivers of Babylon».

Gruppen ble ifølge TT frontet av artister fra Karibia, men det var Frank Farian som holdt i trådene, rekrutterte sangerne og skrev flesteparten av låtene. I etterkant er det avslørt at frontmann Bobby Farrell ikke engang sang selv, alt var innspilt på forhånd.

Et tiår senere gjentok Frank Farian suksesstrikset sitt med Milli Vanilli. Han rekrutterte de to danserne Robert Pilatus og Fabrice Morvan, og skapte en duo som blant annet vant pris som beste nykommer på Grammy-prisutdelingen i USA i 1982.

Også der fulgte det skandaleavsløringer i kjølvannet om at artistene bare hadde mimet til innspilt musikk, noe som førte til at duoen måtte levere tilbake Grammy-prisene.

– Suksessen var en stor overraskelse, uttalte Farian til DPA i sin tid.

Frank Farian jobbet dessuten med artister som Far Corporation, Stevie Wonder og Meat Loaf i løpet av produsentkarrieren, som kom i kjølvannet av at han engang var en populær slagersanger. Totalt skal han ha stått bak et albumsalg på 800 millioner via sine ulike artister, ifølge DW.