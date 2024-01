13 Oscar-nominasjoner til «Oppenheimer»

Filmen er regnet som stor favoritt til å vinne i kategorien beste film, slik den gjorde under Golden Globe-utdelingen tidligere i januar.

Filmen handler om fysikeren J. Robert Oppenheimer, som ledet arbeidet med utviklingen av den første atombomben i USA.

Cillian Murphy, som spiller hovedrollen som Robert J. Oppenheimer, er nominert i kategorien beste mannlige skuespiller. Her møter han konkurranse av Bradley Cooper for «Maestro», Colman Domingo for «Rustin», Paul Giamatti for «The Holdovers» og Jeffrey Wright for «American Fiction».

I tillegg er regissør Christopher Nolan nominert i klassen for beste regi.

«Poor Things», «Killers of the Flower Moon» og «Barbie» følger etter med henholdsvis elleve, ti og åtte nominasjoner til utdelingen, som går av stabelen 10. mars i Los Angeles.

Downey og De Niro nominert

Robert Downey Jr. og Emily Blunt er nominert til henholdsvis beste mannlige birolle og beste kvinnelige birolle for sine bidrag til «Oppenheimer».

Førstnevnte stakk av med Golden Globe-prisen for samme kategori tidligere i januar.

Downey jr. regnes som en sterk kandidat til å ta hjem Oscar-prisen også, men han møter likevel konkurranse fra tungvektere som Ryan Gosling («Barbie») og Robert De Niro («Killers of the Flower Moon»).

Gerwig og Robbie snytt

Barbie-regissør Greta Gerwig måtte noe overraskende se seg oversett av juryen. Hun ble ikke nominert til prisen for årets regi.

Det ble heller ikke Margot Robbie for sin hovedrolle som Barbie. De nominerte i kategorien beste kvinnelige hovedrolle er derimot Annette Bening («Nyad»), Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»), Sandra Hüller («Anatomy of a Fall»), Care Mulligan («Maestro») og Emma Stone («Poor Things»).

Til tross for utelatelsene, har Barbie kapret hele åtte nominasjoner, derav to av dem i kategorien beste originallåt med sangene «What Was I Made For?» av Billie Eilish og «I'm Just Ken» av Ryan Gosling.

Låten «Dance the Night» av Dua Lipa er ikke å finne på nominasjonslisten. Sangen er fremført av Dua Lipa og inneholder bidrag fra den norske låtskriveren Caroline Ailin.