Zelenskyj vil gi fremmedkrigere statsborgerskap

– Utlendinger som tok til våpen for å forsvare Ukraina, alle de som kjemper for Ukrainas frihet som om det var deres hjemland, så vil Ukraina bli det for dem, skriver Zelenskyj i sosiale medier mandag.

Han kunngjorde også et lovforslag som åpner for at ukrainere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, med unntak av russisk.

I tillegg signerte han et dekret kalt «Om våre territorier i den russiske føderasjonen som historisk var bebodd av ukrainere». Dette skal ifølge Zelenskyj bidra til å «gjenetablere sannheten om den historiske fortiden for Ukrainas framtids skyld».

Tusenvis av fremmedkrigere har reist til Ukraina for å kjempe på ukrainsk side i krigen mot Russland de to siste årene. Blant dem er også en rekke belarusere og russere, som etter hvert har dannet egne militære enheter.