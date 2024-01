Tidligere Nato-sjef om Putins krig: – En veldig farlig tid

Robertson, som også er tidligere britisk forsvarsminister, var generalsekretær i Nato i perioden 1999-2003.

I et ferskt intervju med The Telegraph deler han sin uro for krigsåret 2024.

– Mange sier at dette er en veldig farlig tid. Vel, det stemmer. Aldri før har så mange ting skjedd samtidig i politikken, både i demokratier og autokratier verden rundt. Men er det den farligste perioden av dem alle? Nei, sier han til den britiske storavisen.

Lord George Robertson. (JUSTIN TALLIS/AFP)

– Hvis Ukraina taper, hvis vi taper …

Den tidligere Nato-toppen advarer imidlertid om hva som kan skje hvis Vladimir Putin og Russland vinner krigen mot Ukraina.

– Hvis Ukraina taper, hvis vi taper … Da vil verdensordenen bli skrevet av Kina, Russland, Iran og Nord-Korea. Og det vil gjøre verden til et veldig, veldig ukomfortabelt sted for mine barnebarn i framtiden, sier Robertson.

Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj har kjempet mot Russlands fullskala invasjon siden februar 2022. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

Dagsavisen har tidligere skrevet om at 2024 er et skjebneår for Ukraina. Fred Kagan, leder av the Critical Threats Project i tankesmia American Enterprise Institute, har understreket viktigheten av at USA og Vesten fortsetter å støtte Ukraina.

– Hvis ikke taper Ukraina krigen. Det er faktisk så enkelt som det, sa Kagan til amerikanske Foreign Policy.

– Russland kommer ikke til å stoppe. Russland kan bare bli stoppet. Og stopper man Russland i Ukraina, så betyr ikke dét at det er over. Det betyr bare at vi må fortsette, sa Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš i et intervju med Financial Times nylig.





Trump og Putin

Europa generelt og Ukraina spesielt har grunn til å uroe seg over en mulig Donald Trump-retur til Det hvite hus, hvis han blir Republikanernes kandidat og vinner valget i november 2024. Samtidig krysser Vladimir Putin fingrene for Trump-seier, mener eksperter.

– Jeg er veldig bekymret, og du som hører på bør også være bekymret. Hvis du kjenner noen amerikanere, bør du riste dem litt og få dem til å forstå hva som faktisk foregå, sa Fiona Hill, som tidligere var den fremste Russland-eksperten i Det hvite hus, til podkasten The News Agents i november.

Britiske Fiona Hill, tidligere Russland- og Ukraina-rådgiver i Det hvite hus i USA. (Susan Walsh/AP)

