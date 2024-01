Irsk visestatsminister: Israel må holdes ansvarlig

– Jeg fordømmer den konstante bombingen av Gaza. Det er sjokkerende. Det er grusomt. Det kan ikke rettferdiggjøres på noen som helst måte, sier Martin til kringkastingen RTE.

Martin sier at Irland vil vurdere å slutte seg til Sør-Afrikas sak mot Israel for i Den internasjonale domstolen (ICJ) for folkemord når den foreløpige undersøkelsen er ferdig.

Han sa at Irland skal opptre på samme måte som landet gjorde når det gjaldt saken mot Russland, da Ukraina anklaget Russland for folkemord. Irland undersøkte selv det juridiske grunnlaget i tolv uker før de sluttet seg til saken.

[ Trump-motstander: – Det republikanske racet er over ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen