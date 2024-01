Borrell skeptisk til Trumps Ukraina-påstand

– Jeg trodde mirakler bare skjedde i Lourdes, sier Borrell med henvisning til det katolske pilegrimsmålet i Frankrike.

Ekspresident – og potensiell kandidat til presidentvalget i november – Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han kan få en slutt på Russlands krig mot Ukraina om han skulle komme tilbake til makten. Det hele ville tatt bare én dag, hevder han.

– Vi har ikke klart å finne en magisk formel for å løse problemet på 24 timer, men jeg forstår at president Volodymyr Zelenskyj har invitert president Trump til Kyiv for å finne en rask løsning, fortsetter Borrell.

– De som ønsker at krigen skal ta slutt mest av alle, er selvsagt ukrainerne. Jeg er sikker på at de ville blitt henrykt hvis president Trump kunne gi dem den magiske formelen for å avslutte krigen på én dag, legger han til.

Trump har flere ganger gått ut mot president Joe Bidens krav om ytterligere hjelp til Ukraina, og sagt at det er sløsing. Han mener nemlig Russland sannsynligvis vil vinne krigen.

Ukrainas president Zelenskyj har innrømmet at om Trump skulle slå Biden i november, ville han trolig ført en annen politikk overfor krigen.

