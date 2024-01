Borrell: Israels måte å ødelegge Hamas på, er feil

– Fra nå av vil jeg ikke snakke om fredsprosessen, men jeg ønsker en tostatsløsningsprosess, sier Borrell på vei inn til EUs utenriksministermøte i Brussel mandag morgen.

EUs utenrikssjef mener tiden er inne for å snakke om konkrete tiltak for etableringen av en palestinsk stat side om side med Israel. Han har lagt fram en 10-punkts plan for en fredsprosess som skal diskuteres på møtet.

Overfor Israel sier Borrell at han har gjort det klart at «fred og stabilitet ikke kan bygges med kun militære midler».

– Hvilke andre løsninger har de i tankene? Å drive ut alle palestinere? Å drepe dem, sier Borrell.

– Israel isolerer seg

Både den israelske og den palestinske utenriksministeren er ventet til Brussel mandag, men vil delta på utenriksministermøtet på ulike tidspunkter.

I tillegg er utenriksministrene fra Saudi-Arabia og Jordan og generalsekretæren i Den arabiske liga ventet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjort det uttrykkelig klart at han ikke støtter en tostatsløsning. Flere av EUs utenriksministre mener at Israel er i ferd med å isolere seg med sitt nei.

– Det er ingen andre løsninger som er holdbare på lengre sikt enn en tostatsløsning, sier Irlands statsminister Micheál Martin.

Vil ha sanksjoner mot bosettere

Ifølge Frankrikes utenriksminister Stephan Sejourne kan EU-sanksjoner mot voldelige bosettere på Vestbredden komme om kort tid.

I tillegg planlegger EU nye sanksjoner mot Hamas.

– Jeg gleder meg over at det kommer nye sanksjoner mot Hamas-terrorister. Og jeg håper at det de neste dagene også blir innført sanksjoner mot de voldelige bosetterne på Vestbredden, sier Sejourne.

