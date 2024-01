Ron DeSantis stiller seg bak Donald Trump som Republikanernes presidentkandidat

DeSantis sier i en video på X/Twitter søndag at han nå støtter Donald Trumps kandidatur.

Kunngjøringen kommer bare to dager før Republikanernes andre nominasjonsvalg, som går av stabelen i delstaten New Hampshire tirsdag.

På valgmøtene i Iowa 15. januar fikk DeSantis 21 prosent av stemmene og tok dermed en knepen seier over Nikki Haley.

Ekspresident Donald Trump vil tilbake til maktens korridorer i Washington D.C. (Andrew Harnik/AP)

Trump fikk imidlertid over halvparten av stemmene og har ledet soleklart på meningsmålingene i andre delstater foran valget.

– Det er latterlig at Ron DeSantis fortsetter valgkampen sin, sa USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen lørdag. Men nå er det altså over og ut for Florida-guvernøren i presidentracet.

Saken oppdateres

---

Fakta om Ron DeSantis

Født i Jacksonville i Florida 14. september 1978.

Utdannet jurist ved Yale og Harvard.

Satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018, og har vært guvernør i Florida siden 2019.

Gift med Casey DeSantis, paret har tre barn.

Har vært en viktig støttespiller for Donald Trump.

Tok opp kampen med Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024, men har slitt med å få oppslutning.

Har markert seg med svært konservative meninger om utdanning, innvandring og LHBT-spørsmål.

---

Les også: Trump-motstander: – Det republikanske racet er over

[ Kommentar: Det er en nøkkelsetning for å forstå Trump-magien ]