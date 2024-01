Minst 25 drept i angrep mot travelt marked i Donetsk

– Markedet ble angrepet søndag mens det var på sitt travleste, sier Denis Pusjilin, lederen for den russiskkontrollerte fylkesadministrasjonen i Donetsk.

Angrepet, som er et av de dødeligste i Donetsk de siste månedene, har foreløpig ikke blitt kommentert av Ukraina. Begge land har anklaget hverandre for å trappe opp angrep mot sivile områder de siste to månedene.

Forstad

Pusjilin skriver at ukrainske styrker brukte artilleri mot markedet i Donetsk. Angrepet skal ha skjedd i en sørvestlig forstad, under 15 kilometer fra Ukrainas østlige front.

Ukraina har foreløpig ikke kommentert angrepet, og verken AFP eller AP har lyktes i å bekrefte omstendighetene rundt angrepet.

Nyhetsbyrået Reuters' bilder og videoer fra åstedet viser gråtende mennesker og lik liggende i blodig snø i nærheten av et av byens markeder.

Den ukrainske byen Donetsk har vært kontrollert av prorussiske separatister siden 2014 og er jevnlig mål for angrep fra ukrainske styrker.

Russisk angrep

Det russiske utenriksdepartementet kaller angrepet for et «barbarisk terrorangrep» som Ukraina gjennomførte med vestlige våpen. Heller ikke denne påstanden har blitt kommentert fra ukrainsk side.

Samtidig ble minst to ukrainere drept i et russisk angrep øst for byen Donetsk, ifølge Vadym Filasjkin, som er guvernør i den ukrainskkontrollerte delen av regionen.

To mennesker skal ha blitt såret i disse angrepene.

På meldingstjenesten Telegram ber Filasjkin sivile som er igjen i området, om å evakuere.

Kontroll på landsby

Søndag meldte også det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker har tatt kontroll over en landsby i Kharkiv fylke øst i Ukraina.

– Landsbyen Krokhmalne i Kharkiv-regionen er frigjort, melder departementet i sin daglige oppdatering av krigens framgang i Ukraina.

Rundt 45 personer bodde i landsbyen før Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022.

Den ligger rundt 30 kilometer sørøst for byen Kupjansk, som russiske styrker forsøker å erobre.

Tidligere i uken beordret myndighetene i Kharkiv evakuering av 20 landsbyer i nærheten av Kupjansk.

Ukrainske myndigheter bekrefter at deres styrker har måttet trekke seg ut av Krokhmalne, men understreker at det er snakk om et lite område som ikke har noen innvirkning på den generelle situasjonen på slagmarken.

Brann på gassterminal

Natt til søndag brøt det ut en brann i et russisk raffineri og gassterminal på en havn i Ust-Luga ved Finskebukta, melder flere russiske medier.

Ingen ble skadd, ifølge lokale myndigheter, men driften ved terminalen er foreløpig innstilt som følge av brannen.

– Ifølge foreløpig informasjon var brannen et resultat av ytre påvirkning, skriver selskapet Novatek, som driver terminalen, i en uttalelse.

Novatek er Russlands største produsent av flytende naturgass.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria meldte at brannen ble forårsaket av to eksplosjoner. Russiske medier har også meldt om droneobservasjoner i området.

Nyhetsbyrået Interfax siterer anonyme kilder på at eksplosjonen skyldes en «spesialoperasjon» utført av det ukrainske militæret.

– Ust-Luga er et viktig anlegg for fienden. Det raffineres olje der, som blant annet forsynes til russiske tropper, sier en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået.

