– Minst 25 drept i angrep i russiskkontrollerte Donetsk

– Markedet ble angrepet søndag, mens det var på sitt travleste, skriver Denis Pulisjin, leder for russiskkontrollerte Donetsk, på Telegram.

Han melder i en oppdatering at 25 personer er drept og ytterligere 20 er såret. Det kommer informasjon fortløpende om døde og sårede, sier han videre.

Tidligere meldte den russiskinnsatte ordføreren i byen Donetsk at åtte personer var drept i et angrep mot et travelt område med butikker og et marked.

Angrepet, som er et av de dødeligste i Donetsk de siste månedene, har foreløpig ikke blitt kommentert av Ukraina.

Den ukrainske byen har vært kontrollert av prorussiske separatister siden 2014 og er jevnlig mål for angrep fra Ukrainas styrker.

Kontroll på landsby

Separat melder det russiske forsvarsdepartementet å ha tatt kontroll over en landsby i Kharkiv-regionen i det østlige Ukraina.

– Landsbyen Krokhmalne i Kharkiv-regionen er frigjort, melder departementet i sin daglige oppdatering av krigens framgang i Ukraina.

Rundt 45 personer bodde i landsbyen før Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022.

Den ligger rundt 30 kilometer sørøst for byen Kupjansk, som russiske styrker forsøker å erobre.

Tidligere i uken beordret myndighetene i Kharkiv evakuering av 20 landsbyer i nærheten av Kupjansk.

Brann på gassterminal

Natt til søndag brøt det ut en brann i et russisk raffineri og gassterminal på en havn i Ust-Luga ved Finskebukta, melder flere russiske medier.

Ingen ble skadd, ifølge lokale myndigheter, men driften ved terminalen er foreløpig innstilt som følge av brannen.

– Ifølge foreløpig informasjon var brannen et resultat av ytre påvirkning, skriver selskapet Novatek, som driver terminalen, i en uttalelse.

Novatek er Russlands største produsent av flytende naturgass.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria meldte at brannen ble forårsaket av to eksplosjoner. Russiske medier har også meldt om droneobservasjoner i området.

