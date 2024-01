Britisk hertuginne har fått ny kreftdiagnose

Ferguson (64) var tidligere gift med kong Charles’ yngre bror Andrew. Kreften ble påvist da hun fikk fjernet flere føflekker nylig.

– Hun undergår nå videre undersøkelser for å forsikre at dette ble funnet på et tidlig stadium, sier hennes talsperson til Sky news.

Fergusons brystkreftoperasjon i fjor sommer var vellykket.

– En ny diagnose så tidlig etter operasjonen er selvfølgelig urovekkende, men hertuginnen er ved godt mot, sier talsmannen.

Hertuginnen har tidligere snakket om viktigheten av å stå fram om sykdommen. Nyheten om den nye diagnosen kommer like før kong Charles skal behandles for en forstørret prostata.