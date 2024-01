Over 100.000 demonstrerte mot ytre høyre i Tyskland

Protestbølgen i Tyskland fortsetter med full styrke i kjølvannet av et medieoppslag om at høyreekstremister nylig møttes for å diskutere deportasjon av millioner av innvandrere. Enkelte AfD-medlemmer var til stede på møtet.

Rundt 35.000 mennesker demonstrerte lørdag i den tyske finanshovedstaden under parolen «Forsvar demokratiet – Frankfurt mot AfD».

Et lignende antall møtte opp i Hannover lenger nord. De fremmøtte bar på plakater med budskap som «Ut med naziene»

Det var også demonstrasjoner i Braunschweig, Erfurt, Dortmund, Karlsruhe, Nürnberg, Kassel og flere andre byer, skriver nyhetsbyrået DPA.

«Aldri mer er nå»

«Fascisme er ikke et alternativ» og «Aldri mer er nå» var blant slagordene.

Det har vært lignende protester rundt om i Tyskland hver dag den siste uka.

I helgen var det til sammen varslet demonstrasjoner mot ytre høyre i rundt 100 byer, deriblant i Berlin søndag.

Ikke bare politikere, men også kirker og Bundesliga-trenere har oppfordret folk til å vise sin motstand mot AfD.

Møte med Identitærbevegelsen

Protestbølgen ble utløst av et nyhetsoppslag i Correctiv 10. januar. Her ble det avslørt at AfD-medlemmer i et møte med ekstremister har diskutert deportasjon av innvandrere og «ikke-assimilerte» borgere. Blant dem som deltok på møtet i Potsdam i november, var Martin Sellner, lederen for Østerrikes identitære bevegelse.

Bevegelsen forfekter konspirasjonsteorien om «den store utskiftningen». Den hevder det finnes en hemmelig plan fra ikke-hvite migranter om å erstatte Europas «innfødte» hvite befolkning.

Nyheten om møtet sendte sjokkbølger gjennom Tyskland i en tid der AfD fortsetter å stige til nye høyder på meningsmålingene.

– Et angrep på oss alle

AfD har bekreftet at deres medlemmer var til stede på møtet, men partiet benekter at de støtter «remigrasjonsprosjektet» som Sellner står i spissen for.

Ledende politikere som statsminister Olaf Scholz har likevel reagert kraftig. Sosialdemokraten sier enhver plan om å kaste ut innvandrere eller andre statsborgere, er «et angrep på vårt demokrati, og derfor et angrep på oss alle».

Scholz, som selv deltok i en demonstrasjon forrige helg, har bedt alle om å ta et standpunkt for solidaritet, toleranse og at demokratisk Tyskland.

CDU-utbrytere

Også Friedrich Merz, lederen for det kristenkonservative opposisjonspartiet CDU, applauderer demonstrantene.

– Det er veldig oppmuntrende at tusenvis av mennesker demonstrerer fredelig mot høyreekstremisme, skrev han på X/Twitter.

På det omtalte møtet i Potsdam var ifølge Correctiv også to medlemmer av Werteunion, som er CDUs ytterste høyre-fraksjon.

Werteunions leder Hans-Georg Maassen sa lørdag at fraksjonen har bestemt seg for å bryte ut av CDU og danne et eget parti.

Kraftig AfD-vekst

AfD leder på meningsmålingene i tre tidligere østtyske delstater som holder valg senere i år: Brandenburg, Sachsen og Thüringen. Nasjonalt ligger det høyreradikale partiet på andreplass på målingene med 23 prosent.

Alternativ for Tyskland ble grunnlagt som et euroskeptisk parti i 2013, og kom første gang inn i nasjonalforsamlingen Bundestag i 2017. Ved forrige valg i 2021 fikk partiet 10,3 prosent.

I fjor sommer vant AfD for første gang et ordfører- og kommunevalg – som første ytre høyreparti i Tyskland siden nazistene styrte landet. I de påfølgende valgene i Bayern og Hessen ble AfD nest størst parti i begge de to delstatene i vest.