Nikki Haley sier hun ikke vil være visepresident

Haley er selv kandidat i det republikanske nominasjonsvalget, og har lenge sagt at hun ikke driver valgkamp for å bli nummer to. På et valgkamparrangement i New Hampshire fredag utelukket hun det eksplisitt, melder Politico og Washington Post.

– Jeg ønsker ikke å være noens visepresident. Det er ikke aktuelt, sa Haley, ifølge mediene.

– Jeg har alltid sagt det. Det er et spill de spiller, som jeg ikke kommer til å spille. Jeg vil ikke være visepresident, la hun til.

Haley, som var FN-ambassadør under Trump, anses som en mer moderat kandidat enn Trump og Florida-guvernør Ron DeSantis, og har forsøkt å distansere seg fra ekspresidenten.

Hun kom på tredjeplass i valgmøtene i Iowa der Trump seiret overlegent. Skal hun bremse Trumps momentum trenger hun dermed en opptur når det tirsdag er nominasjonsvalg i mer moderate New Hampshire

Trump sa tidligere i januar at han vet hvem som blir visepresidentkandidat om han vinner nominasjonen, men han ville ikke si hvem han tenkte på. Haley har vært trukket fram som en av de heteste kandidatene.

