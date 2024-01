Intense angrep over hele Gaza – Israel ber palestinere om hjelp til å finne gisler

Da mørket falt på, ble de israelske fly- og artilleriangrepene trappet opp både i Jabalia helt nord i Gaza, og i Khan Younis og Rafah i sør, forteller innbyggere til nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig har israelske fly sluppet flygeblader over Rafah der palestinere på flukt blir bedt om hjelp til å finne israelerne som Hamas holder som gisler.

Skytingen og luft- og artilleriangrepene er spesielt intense i Khan Younis, melder nyhetsbyrået AFPs korrespondent. Hundretusenvis av internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt her.

Kamper rundt sykehus

Kampene rundt byens Nasser-sykehus raser mellom israelske soldater og Hamas. Øyevitner beskriver nå bombardementet som det mest intense på flere dager.

Nasser er Gazas største fungerende sykehus. Israel hevder Hamas-krigere opererer fra sykehuset, noe både den palestinske gruppen og sykehusets personale benekter.

Et norsk helseteam er på plass ved et annet sykehus i Khan Younis, det europeiske sykehuset rundt 10 kilometer unna. Også her har det vært meldt om kamper.

Den israelske hæren (IDF) sier de lørdag raidet et militæranlegg og ødela rakettoppskytingsramper i Khan Younis.

Nesten 25.000 drept

Nord på Gazastripen kjemper militante palestinere mot israelske stridsvogner i de østlige forstedene til Jabalia, ifølge palestinske kilder. Kampene skjer på tross av at Israel har begynt å trekke soldater ut av dette og andre områder i nord der de hevder å ha «avviklet» Hamas.

IDF bekrefter at de angriper mål over hele Gaza og sier de angrep militante palestinere som forsøkte å plassere sprengladninger i nærheten av soldater og skyte raketter mot stridsvogner i nord.

Det offisielle tallet på drepte siden krigen på Gazastripen har nådd 24.927, ifølge helsedepartementet i Gaza. I tillegg er tusenvis savnet og antas å ligge begravd i ruinene. Blant de drepte er over 10.000 barn.

33 navn og bilder

I Rafah, der over en million palestinere har søkt tilflukt, slapp Israel lørdag flygeblader med bilder av 33 gisler og deres navn skrevet på arabisk.

– Vil du vende hjem? Vennligst ring hvis du gjenkjenner en av dem, står det på lappen.

Over 100 av gislene som Hamas og andre militante palestinere bortførte fra Gaza 7. oktober, ble løslatt under fangeutvekslingen i fjor. Ifølge Israel er 132 igjen på Gazastripen, hvorav 27 er drept.

– Få slutt på krigen

– De ber folk om hjelp fordi de ikke klarer å få tak i gislene sine på grunn av motstandskampen, sier Abu Ali, som har flyktet til Rafah fra Nord-Gaza.

– Få slutt på krigen, Netanyahu, da får du folkene dine tilbake, fortsetter han.

I Israel har familiene til noen av gislene slått leir utenfor statsminister Benjamin Netanyahus residens i kystbyen Caesarea.

– Han må velge en avtale og få slutt på gisselsagaen, sier Eli Stivi.

Sønnen hans Idan holdes fanget på ukjent sted i Gaza.

Høyeste dødstall i år

Mellom fredag og lørdag ble minst 165 mennesker drept i Gaza, ifølge helsemyndighetene. Det er et av de høyeste dødstallene på et døgn hittil i 2024.

Israel sier de har drept 9000 militante palestinere siden Hamas-angrepet mot Israel som krevde rundt 1140 menneskeliv 7. oktober.

Rundt 200 israelske soldater er drept siden den israelske bakkeinvasjonen av Gaza i slutten av oktober.

I løpet av over 100 dager med krig har Israel jevnet store deler av Gazastripen, som er mindre enn Oslo kommune, med jorden. De fleste av Gazas 2,3 millioner innbyggere er drevet på flukt, mange av dem bor i telt som gir dem liten beskyttelse fra vær og sykdom.

Ifølge FN sulter så å si alle i Gaza. 378.000 opplever katastrofal hungersnød. 939.000 andre står ifølge FN på randen av katastrofal hungersnød.

