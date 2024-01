FN: Opptil 15.000 drept i etnisk vold i by i Sudan

Det er den paramilitære gruppa RSF og allierte arabiske militser som står bak massevolden i byen El Geneina, heter det i rapporten som er levert til FNs sikkerhetsråd. Byen ligger i Vest-Darfur vest i landet, ikke langt fra grensa til Tsjad.

FN-observatørenes anslag er basert på etterretningskilder.

Det er i strid med FNs anslag om at rundt 12.000 mennesker har blitt drept i hele Sudan siden det brøt ut krig mellom RSF og Sudans regjeringshær i april fjor.

Koordinerte angrep

Mellom april og juni var El Geneina åsted for «intens vold», ifølge observatørene. RSF og gruppas allierte anklages for å ha rettet angrep mot masalit-folkegruppa.

– Angrepene var planlagt, koordinerte og utført av RSF og deres allierte arabiske militser, skriver observatørene. Angrepene «kan utgjøre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten», skriver de videre.

RSF har tidligere avvist anklagene og lovet at soldater som kan ha vært involvert, vil bli straffet.

Anklager mot Emiratene

Observatørene beskriver påstander om at De forente arabiske emirater har forsynt RSF med militært materiell «flere ganger i uka» via Tsjad som «kredible». Forsyningene skal angivelig ha kommet inn via Amdjarass nord i Tsjad.

En høytstående sudansk general anklaget i november Emiratene for å støtte RSFs krigføring.

Emiratene skriver i et brev til FN-observatørene at det dreier seg om nødhjelp, og at 122 flygninger med nødhjelp har blitt fraktet til Amdjarass for å hjelpe sudanere som er drevet på flukt.

Ifølge FN har 500.000 mennesker flyktet fra Sudan og til det østlige Tsjad, flere hundre kilometer sør for Amdjarass.

Kriserammet

USA slo i desember fast at de stridende partene i Sudan har begått krigsforbrytelser, og at RSF og deres allierte står bak forbrytelser mot menneskeheten og etnisk rensing.

Som følge av krigen har nesten halvparten av Sudans 49 millioner innbyggere blitt avhengige av nødhjelp, mens mer enn 7,5 millioner har måttet forlate hjemmene sine. I tillegg er det tiltakende sultproblemer.

Partenes befestede standpunkter og konkurrerende regionale interesser har gjort at forsøkene på forhandlinger ikke har ført noen vei. Dermed har det ikke blitt slutt på krigen eller politiske forlik, og den humanitære krisen i landet er ikke løst, ifølge observatørene.

