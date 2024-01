Biden fastholder overfor Netanyahu at palestinerne må få en stat

– Presidenten tror fortsatt på løftet om, og på muligheten for en tostatsløsning, sier en talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby etter telefonsamtalen.

Netanyahu opplyste under en TV-sendt pressekonferanse torsdag at han er imot å gi palestinerne en egen stat. Han sa også at han hadde orientert USA om dette.

Ifølge Kirby klargjorde Biden fredag «sin sterke overbevisning om at en tostatsløsning fortsatt er den rette veien videre».

– Gode venner og allierte kan ha oppriktige diskusjoner, noe vi har, sa Kirby etter fredagens samtale mellom de to lederne.

Sist Biden og Netanyahu snakket sammen på telefon, var 23. desember. Kilder nettstedet Axios snakket med beskrev den samtalen som opphetet.

Viser fingeren

Biden har gjentatte ganger bedt Netanyahu om å trappe ned angrepene mot Gazastripen, ta større hensyn til sivilbefolkningen der, åpne opp for mer nødhjelp og på sikt overlate enklaven til palestinerne igjen. Men hittil har han snakket for døve ører.

– Presidentens tålmodighet er i ferd med å ta slutt, sa en amerikansk tjenestemann til Axios sist helg.

– Netanyahu viser ved enhver anledning Biden fingeren, konstaterte presidentens partikollega, senator Chris Van Hollen.

– De (Det hvite hus) trygler Netanyahu-regjeringen, men får om og om igjen et slag i ansiktet, sa han.

Krever ikke våpenhvile

Kirby understreket etter fredagens telefonsamtale mellom Biden og Netanyahu at USA ikke krever at Israel avslutter krigen mot Hamas, men at det innføres såkalte humanitære pauser.

– Vi støtter humanitære pauser for å få gislene ut og mer nødhjelp inn, men vi støtter på det nåværende tidspunkt ikke en våpenhvile, sier Kirby.

– Det er viktig å huske på at det var en våpenhvile på plass 6. oktober, sier han.

Angrep

7. oktober angrep Hamas det sørlige Israel. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 33 barn.

Hamas tok rundt 240 mennesker som gisler under angrepet, men har siden løslatt 110 av dem. 136 andre er ikke gjort rede for, og minst 25 av dem skal være drept i israelske angrep eller døde av andre grunner.

Minst 24.762 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober, og tusenvis av andre er savnet og fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger. Rundt 70 prosent av ofrene har vært barn og kvinner.

