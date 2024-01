USA: Tostatsløsningen er eneste farbare vei til fred

– Det fins ingen annen måte å løse de langvarige sikkerhetsutfordringene på, sier Matthew Miller.

Det fins heller ingen annen måte å løse de umiddelbare utfordringene med å gjenoppbygge Gaza, etablere et styresett der og sørge for sikkerhet, enn ved å etablere en palestinsk stat, sier han.

Israel har nå muligheten ettersom landene i regionen er villige til å tilby sikkerhetsgarantier, sier Miller.

En talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver understreker også at USA holder fast ved en tostatsløsning på konflikten.

– Det vil bli et Gaza etter at konflikten er over, ikke en ny okkupasjon av Gaza, sier John Kirby.

Da Biden besøkte Vestbredden i juli 2022, forsikret han palestinernes president Mahmoud Abbas om at USA støtter en tostatsløsning.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.

