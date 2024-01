USA har gjennomført nye angrep mot Houthi-mål i Jemen

Kanalen får opplyst at angrepene var rettet mot anlegg der det pågikk forberedelser for nye angrep. Nyhetsbyrået AP får opplyst at det er gjennomført nye rakettangrep fra amerikanske skip og ubåter i området.

Amerikanske styrker gjennomførte angrep mot 14 raketter som var klare til å bli avfyrt, og utgjorde en trussel mot sivile og militære fartøy, skriver USAs sentralkommando på X.

Det kom også meldinger om angrepene fra lokale kilder i sosiale medier, skriver CBS. Tidligere onsdag ble et amerikanskeid skip angrepet med droner i regionen.

Den houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah melder at også Storbritannia var med på angrepet.

– Den amerikansk-britiske aggresjonen rettet seg mot provinsene Hodeidah, Taiz, Dhamar, Al-Bayda og Saada, melder TV-stasjonen.

Det er den fjerde runden med angrep på en knapp uke etter at houthiene har gjort flere angrep mot skipstrafikken i Rødehavet. De Iran-støttede houthiene sier at angrepene er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen, og de har lovet å fortsette med dem.

