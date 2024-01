Tallet på drepte og sårede stiger time for time i Gaza

Minst 24.620 palestinere er hittil drept i angrepene, 172 bare det siste døgnet, opplyste det palestinske helsedepartementet torsdag ettermiddag.

Anslagsvis 70 prosent av ofrene er barn og kvinner, som også utgjør det store flertallet av de nærmere 62.000 som hittil er såret i krigen.

16 mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et bolighus i Rafah lengst sør på Gazastripen natt til torsdag, halvparten av dem ifølge helsearbeidere barn.

Kaotisk tilfluktssted

Rafah, som før krigen hadde rundt 300.000 innbyggere, er nå også et kaotisk tilfluktssted for rundt 900.000 som har flyktet fra angrepene lenger nord på Gazastripen.

Israel ba tidlig i krigen innbyggerne i nord om å flykte sørover, før de selv rykket inn med bakkestyrker.

1,9 millioner, av en befolkning på 2,3 millioner, er nå på flukt, og mange av dem lever i provisoriske telt i sør. Det har ikke forhindret Israel fra å angripe også disse områdene.

Frykt, død, tap og traumer

– Alle jeg møter deler personlige historier om frykt, død, tap og traumer, sier lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Philippe Lazzarini.

– Etter det første sjokket over å ha mistet alt, i noen tilfeller hele familien, kjemper Gazas innbyggere nå for å holde seg i live og beskytte sine kjære, sier han.

Lazzarini besøkte denne uka Gaza for fjerde gang siden krigsutbruddet i oktober. Han konstaterer at katastrofen for lengst er et faktum.

– Hundretusener lever på gata, lever i provisoriske plast-telt, sover på bakken, sier han.

– Dette har gått altfor langt. Det fins ingen vinnere i disse krigene. Det er endeløst kaos og økende fortvilelse. Nok en gang ber jeg om en umiddelbar humanitær våpenhvile, sier Lazzarini.

For lite

Denne uka ble drøyt 60 tonn med medisinsk nødhjelp fra Qatar fraktet inn i Gaza, noe som var resultat av en avtale mellom Israel og Hamas.

Israel har innført streng blokade av området, men gikk med på avtalen mot løfte om at de gjenværende gislene som holdes av Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad), fikk sårt tiltrengte medisiner.

Forsyningene dekker imidlertid bare 30 prosent av behovene, sier en talsmann for helsedepartementet i Gaza, Ashraf al-Qedra.

Han viser til at flertallet av sykehusene og klinikkene i Gaza er satt ut av spill som følge av de israelske angrepene. Kapasiteten på de gjenværende er sprengt, og mangelen på medisiner og utstyr er kritisk.

Sårede og syke

Verken det store antallet sårede eller Gazas rundt 350.000 kronisk syke, blant dem titusenvis av kreftpasienter, får derfor den behandlingen de trenger.

Flere titall pasienter dør ifølge Qedra hver eneste dag.

FN har lenge advart mot sult og epidemier som følge av den israelske blokaden. Ifølge FN sulter nå så å si alle i Gaza, der 378.000 alt opplever katastrofal hungersnød. 939.000 andre står ifølge FN på randen av katastrofal hungersnød.

Øker faretruende

Leger i Gaza opplyste torsdag at antallet hepatitt C-tilfeller øker faretruende i Rafah, men at kapasiteten ved de overfylte sykehusene der er sprengt. De som smittes, risikerer derfor alvorlig leversykdom som kan være dødelig.

Byen er overfylt av flyktninger, de sanitære forholdene er elendige og flyktningene tvinges til å drikke forurenset vann, forteller legen Riyad Qishta ved Najjar-sykehuset i Rafah.

Legene frykter også at det når som helst skal bryte ut koleraepidemi både i Rafah og andre steder som nå er overfylte av internt fordrevne.

Små liv går tapt

Mange små liv går også tapt fordi palestinske kvinner i Gaza nå tvinges til å føde på gata, advarer sjefen for FNs befolkningsfond (UNFPA), Natalia Kanem.

– Min representant i Palestina forteller at han nå står midt oppe i et mareritt. Over 180 kvinner føder hver eneste dag i Gaza, der helsevesenet har kollapset, forteller hun til Al Jazeera.

Hundrevis av FN-ansatte og helsearbeidere er drept i krigen, og mange har mistet både hjem og familiemedlemmer i angrepene.

Journalistdrap

Det samme gjelder de palestinske journalistene som daglig risikerer livet for å fortelle omverdenen om hva som skjer. Over 100 journalister skal være drept i israelske angrep de siste tre månedene, og torsdag var turen kommet til nyhetsredaktøren i al-Quds TV, Wael Fanouneh.

Den palestinske TV-kanalen har nå mistet ni journalister, og Reportere uten grenser (RSF) og Committee to Protect Journalists (CPJ) anklager Israel for målrettede angrep mot pressefolk i Gaza.

Israel har avvist anklagene.

