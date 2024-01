Nato-topp: Ukraina-krigen er stillestående

– Vi bør ikke forvente at det skal skje et mirakel på noen av sidene, sier Bauer, som er sjef for Natos militærkomité torsdag.

Uttalelsen kommer samme dag som Ukraina sa at hæren deres står overfor alvorlig ammunisjonsmangel.

– Mangel på ammunisjon er et veldig reelt og presserende problem som våre styrker står overfor for tiden, sa forsvarsminister Rustem Umerov.

Det har skjedd få store bevegelser i krigen den siste tiden. Russland hevdet imidlertid torsdag å ha erobret en liten landsby i Øst-Ukraina. Ukraina hevder på sin side å ha gjennomført et droneangrep mot et russisk oljelager i Nord-Russland.