Minst sju meldes drept i pakistanske angrep i Iran

Utenriksdepartementet beskriver angrepene som målrettede luftangrep mot skjulesteder brukt av terrorister i Sistan-Balutsjistan-provinsen. Videre heter det at «flere terrorister ble drept».

– Denne morgenens handling ble gjort i lys av troverdig etterretningsinformasjon om kommende terroristaktivitet i stor skala, skriver utenriksdepartementet.

Krever forklaring

Iran krever at Pakistan umiddelbart forklarer seg om angrepene, sier en tjenesteperson ifølge nyhetsbyrået Tasnim.

Det semi-offisielle nyhetsbyrået YJC melder at og at tre kvinner og fire barn, ingen av dem iranske, ble drept i én eksplosjon.

Irans statlige nyhetsbyrå Irna melder at «flere eksplosjoner er hørt i flere områder rundt byen Saravan», som ligger i Sistan-Balutsjistan.

Separatister

New York Times får opplyst av en høytstående pakistansk tjenesteperson at landet har angrepet minst sju leirer som ble brukt av balutsjiske separatister rundt fem mil innenfor grensa.

Reuters får opplyst av en pakistansk etterretningskilde at angrepene ble utført av militære krigsfly.

– Våre styrker har gjennomført angrep for å ramme balutsjiske militante inni Iran, sier kilden til Reuters. Han legger til at de militante som var mål for angrepet, tilhører en balutsjistansk gruppe som ønsker uavhengighet for den pakistanske Balutsjistan-provinsen.

Angrep mot Pakistan

Iran gjennomførte et luftangrep i Pakistan tirsdag som de hevder var rettet mot en «iransk terrorgruppe» koblet til Israel, og at alle som ble drept, var iranere. Pakistanske myndigheter har reagert sterkt på angrepet og oppgitt at to barn ble drept.

Det pakistanske utenriksdepartementet fordømte det «uprovoserte og åpenbare overtrampet mot Pakistans suverenitet», og hentet hjem sin ambassadør fra Iran. Pakistans utenriksminister avslutter sine utenlandsbesøk for å reise hjem, og statsminister Anwaar-ul-Haq Kakar avbryter sitt besøk ved Verdens økonomiske forum (WEF) i sveitsiske Davos.

Samtidig har den iranske ambassadøren til Pakistan, som befinner seg i Iran, fått beskjed om at han ikke kunne reise tilbake til Islamabad.

