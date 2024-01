Hunter Biden skal vitne i riksrettssaken mot Joe Biden

– Hans forklaring vil skje etter flere intervjuer med Biden-familiemedlemmer og andre medarbeidere, sier lederne av Husets kontrollkomité og justiskomité i en uttalelse.

Republikanerne anklager Bidens sønn for å ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina. Han skal møte i Representantenes hus 28. februar.

Det har vært flere høringer om saken, men republikanerne har ikke funnet beviser på at Biden senior har gjort noe galt.

Republikanerne var i ferd med å fremme en resolusjon som ville anklage Hunter Biden for å ha vist ringeakt for retten, men de trakk den tirsdag for å gi advokatene mer tid til å jobbe fram en avtale.

I ytterste konsekvens kan en slik riksrettsprosess få en president dømt for brudd på grunnloven, noe som kan gjøre at vedkommende må forlate embetet. For at det skal skje, må vedkommende bli kjent skyldig av medlemmene av Senatet. Dette er nærmest utenkelig, ettersom Demokratene har flertall der, slik Republikanerne hadde i de to riksrettssakene mot Donald Trump.

