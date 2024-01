FN-rapportør: Israel bryter folkeretten i Gaza

Israel har rett til selvforsvar, men har i henhold til folkeretten plikt til å beskytte sivile som ikke er aktivt involvert i strid, sier FNs spesialrapportør for menneskerettighetene i de palestinske områdene, den italienske juristen Francesca Albanese.

Det innebærer at man skiller mellom stridende og sivile, og at militære angrep er proporsjonale for å unngå å skade sivilbefolkningen, påpeker hun.

Minst 24.620 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden oktober, rundt 70 prosent av dem barn og kvinner.

