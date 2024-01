Flere utfordringer i vente for Sunaks Rwanda-plan

Onsdagens vedtak i Underhuset er andre gang statsminister Rishi Sunak presser gjennom loven om å sende asylsøkere til et tredjeland. Loven må imidlertid fortsatt godkjennes av Overhuset. Tidligere forsøk har også blitt blokkert i domstolene.

Senest i desember, etter et vedtak i Underhuset, ble lovforslaget blokkert av britisk høyesterett som sa det var et brudd på folkeretten å sende asylsøkere til Rwanda.

I henhold til planen vil ikke asylsøkere få lov til å returnere til Storbritannia selv om de får godkjent asyl og har krav på beskyttelse. I stedet må de da bosette seg i Rwanda, om lag 6.400 kilometer unna Storbritannia.

Viktig valgsak

Planen, som først ble vedtatt av Boris Johnsons regjering i april 2022, har også møtt hinder i veien en rekke ganger tidligere. Den første deportasjonsflygingen i juni 2022 ble for eksempel stanset av europeiske domstoler av hensyn til menneskerettighetene.

Britisk høyesterett opprettholdt deretter enstemmig en kjennelse om at planen var ulovlig fordi migranter sto i fare for å bli sendt tilbake til hjemlandet eller til andre land der de risikerte å bli mishandlet.

Saken er ett av Sunaks viktigste valgløfter. Han lovet etter at han ble statsminister i 2022 at han skulle gjøre alt han kunne for å «stoppe båtene», en referanse til det økende antallet migrantbåter som krysser Den engelske kanalen hvert år.

Å ta tilbake kontrollen over de britiske grensene og redusere antallet migranter og asylsøkere, var en viktig faktor for at Storbritannia i 2016 stemte for å forlate EU. Meningsmålinger viser at immigrasjon fortsatt er en viktig sak for britiske velgere, ifølge Reuters.

Lang vei å gå

Etter onsdagens vedtak i Underhuset om Sunaks versjon av Rwanda-planen, skal lovforslaget nå behandles i Overhuset – The House of Lords – der medlemmene ikke er demokratisk valgt.

Det konservative partiet, som står bak forslaget, har imidlertid ikke flertall i Overhuset, så det er ventet at Rwanda-planen vil møte ny motstand der.

Til tross for at ingen deportasjoner foreløpig har funnet sted, har Storbritannia allerede betalt Rwanda 240 millioner pund for gjennomføring av planen, tilsvarende over 3,2 milliarder norske kroner.

Storbritannia håper å sende tusenvis av migranter og asylsøkere dit, selv om Rwanda for øyeblikket kun har kapasitet til et par hundre mennesker.

[ (+) Stor suksess med «Oppsynsmannen»: – Jeg har aldri hatt så full innboks ]

[ Lavrov: – USAs tid som verdens supermakt er over ]