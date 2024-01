Voldsomme angrep i Sør-Gaza: – De ødelegger oss

Opptrappingen skjer etter at Israel fikk på plass en avtale om levering av medisiner til gislene som fortsatt befinner seg i Gaza,

Khan Younis er den største byen sør i det palestinske området.

– Det var den vanskeligste og mest intense natten i Khan Younis siden begynnelsen av krigen, melder Hamas' regjering.

En AFP-journalist melder at byen er blitt utsatt for israelske luftangrep og artilleriangrep gjennom hele natten.

Det er flere dager siden Israel varslet en mindre intens krigføring. Tirsdag oppga dessuten USA at Israel har gått over i en «lavintensitetsfase» i krigføringen både sør og nord på Gazastripen. Hva det konkret innebærer, er imidlertid uklart.

Det siste døgnet er minst 163 mennesker drept i israelske angrep, ifølge Gazas helsemyndigheter. 350 er såret.

– Drukner nesten i sårede

Den norske kirurgen Erik Fosse befinner seg på European Hospital i Khan Younis der han opererer sårede, hvorav mange barn og tenåringer, sammen med palestinske kolleger.

Til VG forteller han at de gjennom hele natten hørte skyting med automatvåpen og eksplosjoner. Kamphandlingene foregår like ved sykehuset, noe som gjør det vanskelig for ansatte å komme på jobb, ifølge Fosse.

– Vi har fire ganger så mange pasienter som sykehuset er dimensjonert for. Det kommer nye sårede inn hele tiden, sier Fosse i lydmeldinger sendt via WhatsApp til NRK.

– Vi kan si at vi nesten drukner i pasienter. Dette er en veldig kaotisk situasjon, føyer han til.

Flykter fra Nasser-sykehuset

Det har så langt ikke vært rettet angrep mot European Hospital, men onsdag ble det klart at feltsykehuset som Jordan etablerte i Khan Younis i november, har fått store skader i et israelsk angrep.

I en uttalelse sier den jordanske hæren at den holder Israel ansvarlig for «et åpenbart brudd på folkeretten».

I tillegg er byens Al-Amal-sykehus angrepet på ny, ifølge Al Jazeera.

Natt til onsdag rykket dessuten israelske styrker fram mot Nasser-sykehuset, som også ligger i Khan Younis. Det førte til at pasienter og fordrevne forlot sykehuset i panikk.

– Sykehuset rister, og det er panikk. Så mange av de fordrevne folkene rundt på sykehuset har begynt å forlate det til fots, sier den amerikanske legen Thaer Ahmad til CNN. Han jobber for den humanitære organisasjonen MedGlobal.

Flere videoer viser en strøm av mennesker som bærer med seg tepper, madrasser og personlige eiendeler mens de forlater sykehusområdet.

– De ødelegger oss

Khan Younis ble tidlig i krigen definert av Israel som en såkalt trygg sone for internflyktninger, men angrepene mot byen har fortsatt.

Også Rafah helt i sør er hardt rammet. Ved sykehuset Abu Yussef Al-Najjar står sørgende palestinere foran rekker med ofre for nattens angrep.

– Hvorfor gjør de dette? De ødelegger oss, sier Umm Muhammad Abu Odeh, en kvinne som er fordrevet fra Beit Hanun nord i Gaza.

– Israelerne ba oss om å reise sørover, og vi kom hit, men det er ingen trygge steder i Gaza, verken i nord eller i sør eller i midten. Alt er truffet. Overalt er det farlig, sier hun.

I Tel Aviv brøt det tirsdag kveld ut håndgemeng mellom israelske antikrigsdemonstranter og politiet. Enkelte av demonstrantene hadde med seg plakater der det sto «Avslutt beleiringen» og «Stopp folkemordet!»

– Sivile blir drept i israelske bombardementer. Det fører ikke til noe. Våre gisler er fortsatt der. Vi kommer ikke til å få dem frigitt med mer militærmakt, sier Michal Sapri, en av demonstrantene.

Blinken: – Hjerteskjærende

USA er Israels viktigste allierte, og president Joe Biden har flere ganger sagt at han støtter krigen mot Hamas. Da krigen hadde vart i 100 dager, uttrykte Biden sorg over krigens israelske ofre, men uten at han nevnte titusener av palestinske ofre med et eneste ord.

USAs utenriksminister Antony Blinken måtte onsdag svare på hvorvidt amerikanerne regner jødiske liv som viktigere enn palestinske, noe han avviste kategorisk.

– Det vi ser i Gaza, får magen til å vrenge seg. Lidelsene skjærer i hjertet. Spørsmålet er hva som må gjøres, sa Blinken, som deltar på Verdens økonomiske forum i Davos.

I Davos sa også FNs spesialutsending for Syria, Geir O. Pedersen, at han er ekstremt bekymret for utviklingen og ber om en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen.

– Krigen sprer seg, og det har vært eskaleringer, sier Pedersen.

Medisiner på vei

Den foreløpig siste oversikten fra Gazas helsemyndigheter viser at 24.448 palestinere er drept siden krigen startet 7. oktober. 70 prosent av de drepte er kvinner, små barn, og mindreårige ungdommer, ifølge oversikten.

Rundt 61.500 er såret, og tusenvis er i tillegg savnet i ruinene.

Den israelske opptrappingen sør i Gaza skjer få timer etter at Qatar kunngjorde at Israel og Hamas er enige om en avtale om å frakte medisiner til rundt 45 gisler, samt syke og sårede palestinere inn på Gazastripen. Onsdag morgen ble det meldt at medisinene var på vei, og at leveransen skal skje via Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

– For hver eske med medisiner som leveres til gislene, skal det sendes 1000 esker med medisiner til sivile palestinere, skriver Moussa Abu Marzouk i et innlegg på X/Twitter onsdag.

Nytt Røde Kors-team

Røde Kors meldte onsdag at de har fått på plass et nytt team med blant annet to norske hjelpearbeidere i Gaza.

På den israelskokkuperte Vestbredden ble minst ni palestinere drept i flere israelske luftangrep mot flyktningleirene Balata og Tulkarem, ifølge helsepersonell.

Før krigen i Gaza startet, var det svært sjelden at Israel gjennomførte luftangrep mot det palestinske området.

