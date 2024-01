Tusenvis demonstrerer mot fengsling av miljøaktivist og krigsmotstander i Russland

Byen ligger i Basjkortosan-regionen i Russland, cirka 140 mil øst for Moskva. Ifølge den uavhengige nettavisen Verstka samlet over 3000 mennesker seg foran byens tinghus.

En video lagt ut av nettstedet Ostorozhno Novosti viser hvordan politiet bruker makt for å spre demonstrantene. Politiet brukte også tåregass, og 15 personer ble skadd og flere andre pågrepet i basketakene, ifølge nyhetsmeldinger.

Anklaget for rasisme

Protestene brøt ut etter at en lokal aktivist, Fail Alsynov, samme dag ble dømt til fire års fengsel etter at russiske myndigheter anklaget ham for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

Ifølge observatører er det en av de største demonstrasjonene i Russland siden landet gikk til krig mot Ukraina for snart to år siden.

Alsynov har ledet motstanden mot at en kjemisk fabrikk skal kunne starte gruvedrift i Kusjtau-fjellet i Basjkortostan. Som følge av protestene ble fjellet erklært som verneverdig i 2020.

37-åringen har samtidig kjempet for mer selvstyre i delrepublikken og for beskyttelse av det lokale språket.

Politiet brukte tåregass for å spre demonstrantene. (STRINGER/AFP)

Bøtelagt for krigsmotstand

Organisasjonen han har ledet sammen med flere andre, ble stemplet som ekstremistisk og erklært for ulovlig i 2020.

I slutten av 2022 ble Alsynov dømt til å betale en bot for å ha beskrevet krigen i Ukraina som et «folkemord» mot befolkningen i Basjkir.

– Dette er ikke vår krig, skrev han på VKontakte.

Ifølge russiske medier har Basjkortosan mistet flere menn i krigen enn snittet i Russland.