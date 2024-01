Sykdom og ekstremvær gjør at det kan bli tomt for appelsinjuice

Sykdommen citrus greening - eller gul dragesykdom - har skapt en stor mangel på appelsinråvare i verden, skriver den svenske bransjeorganisasjonen Livsmedelsföretagen.

– Vi anslår at det mangler 25 prosent appelsinjuicekonsentrat i Europa. Mangelen gjør at det dessverre kommer til å få en stor innvirkning på tilgangen til appelsinjuice i butikken, sier lederen for Svenska juiceföreningen, Magnus Berndtsson.

Citrus greening spres av insekter som flyr fra tre til tre. Det finnes foreløpig ingen botemidler. De rammede trærne produserer frukter som er grønne, misformede og bitre. De dør vanligvis i løpet av noen år. Sykdommen har allerede ført til at produksjonen i den amerikanske delstaten Florida har falt med 75 prosent siden 2005.

I tillegg ligger de fleste appelsinproduserende regioner i land som blir mer utsatt for ekstremvær som følge av klimaendringene. Land som Spania, USA og Brasil rammes av orkaner, store regnmengder og tørke, og alle sammen påvirker avlingene negativt.

– Internasjonalt pågår det intensiv forskning for å finne et botemiddel mot citrus greening. Det har kommet noen positive meldinger i løpet av året, men vi må anta at det drøyer før appelsinavlingene henter seg inn, sier Berndtsson.

Han legger til at det også foregår stort innovasjonsarbeid i bransjen der man stadig lanserer nye typer juice lagd av nye råstoffer.

NTB har vært i kontakt med Tine og Bama for å forhøre seg om tilgangen til appelsinjuice og appelsiner i Norge framover.

