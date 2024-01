Svensknorsk astronaut skytes opp i verdensrommet i kveld

I tillegg til Wandt vil ytterligere tre astronauter være om bord på SpaceX-romraketten Falcon 9 som skytes opp fra Kennedy Space Center i Florida i USA. De skal være på ISS i to uker for å gjennomføre ulike vitenskapelige eksperimenter på oppdrag fra firmaet Axiom Space.

– Noe av det de skal se på, inkluderer virkningen av romfart for å forutsi utviklingen av romsyke, og studere hvordan mikrogravitasjon påvirker stamceller, sa Dana Weigel, nestleder for ISS-programmet ved Nasa, i et webinar tirsdag kveld.

Ni minutter etter den planlagte oppskytingen vil astronautene nå bane. Deretter tar det omtrent 36 timer å komme seg til romstasjonen. Forholdene for oppskytingen er gode, og været i Florida lovende, ifølge det amerikanske romforsvaret.

Wandt har både svensk og norsk bakgrunn.

– Jeg vokste opp utenfor Karlstad i Värmland i Sverige, men min mor bor på Gjøvik, så der har jeg vært mye, sa Wandt, som er stolt over å kunne representere både Norge og Sverige i rommet, i en pressemelding fra Norsk romsenter før helgen.