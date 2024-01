Svenske barn innlagt etter mistanke om overdose fra e-sigaretter

To av barna ble innlagt på akuttavdeling mandag, og tirsdag ble ytterligere to barn innlagt. Politiet tror de har fått i seg overdose av et ukjent stoff etter å ha røykt e-sigaretter.

– Ungdommene var såpass medtatte og vanskelige å få kontakt med at vi mistenker overdose av et preparat, sier Henrik Blusi ved politiet i Västernorrland.

Ifølge ubekreftede opplysninger skal de fire barna kjenne hverandre, men politiet ønsker ikke å kommentere saken ut over dette.

– Det er svært uvanlig at fire ungdommer i løpet av 24 timer må behandles for overdose, sier Blusi.

