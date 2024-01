Stjålet Picasso-maleri funnet i kjeller i Belgia

Belgisk politi har arrestert en mann og siktet ham for heleri, etter at de fant to malerier fra de kjente kunstnerne Pablo Picasso og Marc Chagall.

Mannen ble pågrepet i byen Namur, etter at lokalt politi fikk tips om at han skal ha forsøkt å selge de to verkene, skriver den belgiske avisa Le Soir.

– Kontrollene og politiressursene som ble satt inn i løpet av 2023, viste at den mistenkte faktisk var i besittelse av de ettersøkte verkene, og at han kunne oppbevare dem hjemme hos seg selv eller hos en av sine slektninger, siterer de politiet.

Forrige onsdag ble det gjennomført en ransaking hjemme hos den hovedmistenkte. En stor sum penger ble funnet, men ikke maleriene. Mannen innrømmet å ha vært i besittelse av maleriene, men nektet å si hvor han hadde oppbevart dem.

Videre etterforskningsskritt ledet politiet til en kjeller i Antwerp, hvor de savnede maleriene til slutt ble funnet.

Millionbrekk

De var godt innpakket, var fortsatt i sine originale rammer og hadde ikke fått noen skader, kunne lokalt politi melde på tirsdag.

Picasso-maleriet ble funnet i en kjeller i Antwerp, etter å ha blitt stjålet fra Tel Aviv. (Parquet of Namur / Reuters / NTB)

De to maleriene var verdt til sammen 9,4 millioner kroner da de ble stjålet i februar 2010, skriver Le Soir.

Tyveriet skjedde i hjemmet til en kunstsamler i Tel Aviv, Israel. I tillegg til de to maleriene, stakk tyvene også av med smykker til en anslått verdi av 7,1 millioner kroner.

Smykkene har fortsatt ikke kommet til rette, ifølge Reuters.

