Qatar: Nødhjelp og medisiner til gislene har ankommet Gaza

- Dette skjer i tråden med en avtale som ble inngått mellom Israel og Hamas tirsdag, opplyser en talsmann for Qatars utenriksdepartement, Majed al-Anmsari, i en kunngjøring i sosiale medier.

Avtalen mellom Israel og Hamas kom i stand med bistand fra Qatar og Frankrike, og to transportfly fra Qatar med 61 tonn nødhjelp og medisiner landet onsdag El-Arish i Egypt, nær grensa til Gazastripen.

Derfra ble nødhjelpen fraktet landeveien til Israel og kjørt inn på Gazastripen via grenseovergangen Kerem Shalom.

I henhold til avtalen skal 45 gisler som holdes av Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) motta medisiner, mens den øvrige nødhjelpen skal distribueres blant den palestinske sivilbefolkningen.

En av Hamas-bevegelsens politiske ledere, Musa Abu Marzuk, reiste onsdag tvil om avtalen og fastholdt at lastebilene ikke kunne inspiseres av Israel.

Israel har innført en streng blokade og krever å få inspisere alle forsyninger som fraktes inn på Gazastripen.

Frankrike har opplyst at nødhjelpen og de medisinske forsyningene skal overlates til et sykehus i Rafah. Der vil lasten bli overlevert til Røde Kors som så skal sikre at gislene får det de trenger.

