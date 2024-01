Massive angrep mot Gaza – palestinere flykter fra sykehus

Pasienter og fordrevne har lagt ut på flukt fra Nasser-sykehuset i Khan Younis mens israelske styrker rykker framover, ifølge journalister og leger.

CNN skriver at flere videoer viser flere titalls mennesker som bærer med seg tepper, madrasser og personlige eiendeler mens de forlater sykehusområdet sør på Gazastripen. I bakgrunnen kan man høre lyden av eksplosjoner og skyting.

– Sykehuset rister, og det er panikk. Så mange av de fordrevne folkene rundt på sykehuset har begynt å forlate det til fots, sier den amerikanske legen Thaer Ahmad til CNN.

Han jobber for den humanitære organisasjonen MedGlobal og forteller at israelske soldater nærmer seg.

Såkalt trygg sone

Også byens Al-Amal-sykehus er angrepet på ny, ifølge Al Jazeera, som også skriver at kraftig israelsk bombardement fra land, luft og sjø har rammet store deler av Gazastripen i natt. Særlig er byene Khan Younis og Rafah i sør hardt rammet.

Det er i Khan Younis at den norske kirurgen Erik Fosse sammen med fem andre norske leger og sykepleiere de siste dagene har jobbet med å redde liv. De bistår palestinske leger på byens europeiske sykehus.

Minst 23 skal være drept i Khan Younis. Vest i byen ble 13 mennesker, de aller fleste av dem barn, drept i artilleriangrep, ifølge kanalen.

Khan Younis ble tidlig i krigen definert av Israel som en såkalt trygg sone for internflyktninger, men angrepene mot byen har fortsatt.

«Lavintensitetsfase»

Angrepene skjer få timer etter at Qatar kunngjorde at Israel og Hamas er enige om en avtale om å frakte medisiner og nødhjelp inn på Gazastripen. Tirsdag sa dessuten USA at Israel har gått over i en «lavintensitetsfase» i krigføringen både sør og nord på Gazastripen.

Hva det konkret innebærer, er uklart. Helsemyndighetene i det palestinske området meldte tirsdag ettermiddag at 158 mennesker var blitt drept og 320 såret i israelske angrep det siste døgnet.

Fram til da var minst 24.285 palestinere drept og over 61.000 såret i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, ifølge Gazas helsedepartement. Blant dem er minst 10.600 barn. Tusenvis er i tillegg savnet i ruinene.

Tidlig onsdag meldte helsedepartementet at ytterligere 81 mennesker er drept i angrep i løpet av natten.

Medisiner og nødhjelp

Ifølge Qatar er planen onsdag at rundt 45 gisler som holdes av Hamas, skal få viktige medisiner. Nødhjelp skal fraktes fra Qatar til Egypt onsdag og deretter inn på Gazastripen over grenseovergangen Rafah. Israels regjering har bekreftet avtalen, som Frankrike har vært med på å mekle fram.

Palestinere i de mest sårbare områdene på Gazastripen skal få tilgang til medisiner og annen humanitær hjelp, ifølge Majed al-Ansari, talsperson for Qatars utenriksdepartement.

