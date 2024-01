Zelenskyj: – Putin vil ikke akseptere frossen konflikt

Zelenskyj sier Putin aldri vil endre seg. Han gjentok igjen budskapet om at Vesten må stå sammen for stanse Russland.

– Putin vil aldri endre seg. Vi må alle endre oss, slik at han eller andre aggressorer ikke vinner fram, sa Zelenskyj i sin tale tirsdag.

– Putin er et rovdyr

– Etter 2014 var det forsøk på å fryse krigen i Donbas. Det var flere innflytelsesrike garantister, Tysklands statsminister, Frankrikes president. Men Putin er et rovdyr som ikke er fornøyd med frossenprodukter, sa Zelenskyj.

Han mener vestlig bekymring for opptrapping har kostet Ukraina dyrebar tid.

– Enhver reduksjon i presset mot Russland innebærer en forlengelse av krigen, sa Zelenskyj videre. Han trakk fram fraværet av sanksjoner mot Russlands atomindustri som et tegn på vestlig svakhet.

Russlands president Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov/AP)

Russland har siden nyttår gjennomført en rekke storstilte angrep med langtrekkende våpen i Ukraina. Både krysserraketter, langtrekkende ballistiske raketter og droner er tatt i bruk.

Dette markerer starten på en ny offensiv i krigen fra russisk side, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Dagsavisen skrev mandag om Jørgen Meedom Stauns spådom om hva året vil bringe for Ukraina. Han er lektor i internasjonal politikk ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos det danske Forsvarsakademiet. Staun forsker primært på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Russland er på offensiven i Ukraina nå, med massive bombetokter mot ukrainerne. Hvordan ser du på utviklingen i krigen for 2024?

– Etter mitt syn er det mest trolig at vi får se en stillings- og utmattelseskrig langs noe som ligner på den nåværende fronten. Faktisk har vi det siste året hatt en relativt stillestående front, der ingen av partene har klart å slå seg gjennom fiendens stillinger, sier Staun.

