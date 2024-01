USA har gjennomført nytt angrep mot Jemen – EU hinter til avskrekkingsoppdrag

Angrepet skjedde tirsdag og var rettet mot houthienes sjømålsraketter. Nærmere detaljer om hendelsen er ikke kjent.

USA og Storbritannia gjennomførte også natt til fredag en rekke angrep mot houthi-mål i Jemen. Målet var å svekke gruppens evne til å angripe skipstrafikken i innseilingen til Suezkanalen i Rødehavet.

Til tross for det har angrepene mot skip i området fortsatt. Mandag ble et amerikanskeid lasteskip truffet av en rakett nær Aden, og tirsdag ble et greskeid fartøy truffet.

EU hinter til avskrekkingsoppdrag

EUs medlemsland har gitt en innledende støtte til et avskrekkingsoppdrag rettet mot houthi-opprørere i Rødehavet, ifølge EU-diplomater.

Målet er å vedta oppdraget senest 19. februar, slik at det raskt vil bli operativt etter det, sier diplomater Reuters har snakket med.

EU-oppdraget skal etter planen samarbeide med andre likesinnede partnere i Rødehavet og regionen rundt som del av arbeidet med å hindre angrep mot skip i den viktige handelsruten.

Oppdraget trenger formell godkjenning for å kunne iverksettes.

