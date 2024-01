Sør-Korea varsler kraftfullt militært svar hvis Nord-Korea provoserer

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa tirsdag at «hvis Sør-Korea krenker bare 0,001 millimeter av vårt landområde, luftrom og sjøområde, så vil det bli sett på som en provokasjon til krig». Det fremkommer i en uttalelse via det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Kim la til at Pyongyang ikke kommer til å anerkjenne den de facto sjøgrensen mellom de to landene.

Varsler kraftfullt svar

Samme dag holdt Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol et regjeringsmøte i Seoul. Der sa Yoon at hvis Nord-Korea gjennomfører en provokasjon, så kommer Sør-Korea til å slå tilbake med et svar som er «flere ganger kraftigere».

– Hvis Nord-Korea gjennomfører en provokasjon, så kommer vi til å gjengjelde mange ganger kraftigere, sa han på møtet, som ble vist på sørkoreansk fjernsyn.

Tidligere tirsdag sendte KCNA ut en melding der det statlige nyhetsbyrået viste til en tale fra Kim i nasjonalforsamlingen i Pyongyang dagen før.

Utelukker gjenforening

Kim sa at han har endelig konkludert med at gjenforening med Sør-Korea ikke lenger er noen mulighet. Dermed gjentok han budskapet han kom med for noen uker siden da han sa at fortsatte forsøk på forsoning med Sør-Korea er en feiltakelse.

Tre organisasjoner som arbeider med gjenforeningsspørsmål og turisme på tvers av grensen mellom de to landene, skal stenges, og Kim sa i mandagens tale at grunnloven må endres for å endre status i landets Sør-Korea-politikk. Han sa at Nord-Korea ikke ønsker noen krig.

– Vi ønsker ikke krig, men vi har heller ingen intensjoner om å unngå krig, sa Kim.

Han anklaget Sør-Korea for å ville ødelegge regimet hans, og for å ville gjenforene de to landene ved å absorbere Nord-Korea.

