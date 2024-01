Qatar og Frankrike skal ha bidratt til å mekle fram avtalen. Den omfatter både nødhjelp til palestinske sivile og medisiner til israelske gisler.

Tidligere tirsdag sa den amerikanske talspersonen John Kirby at Israels krigføring i Gaza har gått inn i en fase med lavere intensitet. Han sa også at det er håp om at forhandlinger i regi av Qatar kan føre fram til en ny avtale om gisselutveksling i bytte mot våpenhvile.

