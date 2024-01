Taiwan ber Beijing respektere valgresultatet

Det sittende regjeringspartiet DPP og dets Beijing-kritiske presidentkandidat Lai Ching-te vant valget lørdag.

– Utenriksdepartementet ber myndighetene i Beijing om å respektere valgresultatet, innse realiteten og slutte med å undertrykke Taiwan, slik at man kan få brakt en positiv samhandling på tvers av Taiwanstredet tilbake på sporet, står det i en uttalelse fra Taiwan søndag.

Dagen før sendte Kinas Taiwan-kontor ut en uttalelse der det het at Lais valgseier ikke kommer til å endre på noe som helst. Valgresultatet viser at DPP ikke kan representere flertallets mening på øya, sa kontorets talsperson Chen Binhua.

DPP vant presidentvalget, men mistet flertallet i Taiwans nasjonalforsamling.

Gratulasjoner

Like før uttalelsen kom fra Taiwans utenriksdepartement søndag, sendte Kinas ambassade i Japan ut en melding der det het at Kina motsetter seg den japanske utenriksministeren Yoko Kamikawas gratulasjonsbudskap til Lai. I en uttalelse søndag gratulerte Kamikawa Lai med valgseieren.

Lørdag gratulerte Storbritannias utenriksminister David Cameron Lai med seieren og sa han håper at Taiwan og myndighetene i Beijing kan fornye forsøket på å løse uenigheten seg imellom på fredelig vis.

Yael Braun-Pivet, lederen i underhuset i den franske nasjonalforsamlingen, har også gratulert Lai med valgseieren.

Russland har på sin side sendt ut en uttalelse der det heter at Moskva fortsetter å se på Taiwan som en del av Kina. USA har meddelt et lignende budskap.

– Støtter ikke uavhengighet

– Vi støtter ikke uavhengighet, sa president Joe Biden lørdag da han ble spurt om å kommentere Taiwan-valgresultatet.

USAs utenriksminister Antony Blinken hyllet lørdag «det robuste demokratiske systemet og valgprosessen» på øya.

– USA vil jobbe med Taiwan for å videreføre det langvarige uoffisielle forholdet, i tråd med USAs «ett Kina»-politikk, sa Blinken.

USA er Taiwans viktigste internasjonale støttespiller både politisk og militært.

Det norske utenriksdepartementet kaller presidentvalget på Taiwan vel gjennomført.

– Vi merker oss et vel gjennomført valg på Taiwan 13. januar. Velfungerende demokratiske prosesser er avgjørende for opprettholdelsen av innbyggernes demokratiske rettigheter og friheter i ethvert samfunn, uttalte kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svensen i en epost til NTB lørdag.

EU gratulerte lørdag taiwanerne med valget og med gjennomføringen av en «demokratisk øvelse», men uten å nevne valgets vinner ved navn.

Ett Kina-prinsippet

Lai er en uttalt kritiker av Kina og tilhenger av formell uavhengighet for Taiwan. Samtidig har han under valgkampen sagt at han vil ha «status quo», det vil si fortsatt selvstyre for Taiwan uten at øya erklærer seg som en selvstendig nasjon.

Taiwan har vært selvstyrt siden Kinas kommunister vant borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, flyktet til øya og etablerte sitt eget styre der. Kina regner øya som en del av sitt territorium.

De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.

