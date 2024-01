Iowa kan være vinn eller forsvinn for DeSantis – sliter mot Haley

Iowa er først ut av delstatene i den republikanske nominasjonskampen, og ingen har satset tyngre på delstaten enn DeSantis, som har besøkt alle dens 99 fylker.

45-åringen ligger langt bak ekspresident Donald Trump på de nasjonale målingene for republikanernes nominasjonsvalg, og det samme gjelder for Iowa.

På FiveThirtyEights sammenstilling av målinger for delstaten ligger DeSantis på rundt 17 prosent, milevis bak Trump på 51 prosent. Bak ham følger tidligere FN-ambassadør Nikki Haley på 16 prosent og forretningsmannen Vivek Ramaswamy på 7 prosent.

Ekspert: Siste sjanse

– For DeSantis er Iowa vinn eller forsvinn. Med mindre han overpresterer i Iowa, vil han ganske sikkert kaste inn håndkleet, sier Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, til NTB.

– Kun en seier eller knepen andreplass der kan gjenopplive valgkampen hans, sier Mjelde videre.

En donor Reuters har snakket med, som ifølge nyhetsbyrået har gitt mer enn 1 million dollar til DeSantis' valgkamp, sier at en tredjeplass i Iowa vil bety slutten på valgkampen.

Den samme donoren sier han trolig vil gi penger til Haley om DeSantis ikke slår henne i Iowa.

[ Haley går forbi DeSantis på måling i Iowa ]

Svak oppslutning

Siden han ble guvernør i Florida i 2019, har DeSantis blitt en sentral skikkelse på den amerikanske høyresiden, og han har blitt karakterisert som en slags Trump uten kaoset som følger med ham.

Håpet var at han ville ha bredere appell til vippevelgere enn Trump i presidentvalget. Gjennom valgkampen har han imidlertid slitt med oppslutningen i eget parti og med å bli ansett som en naturlig ny leder av ekspresidentens politiske bevegelse.

På et velgermøte på nyttårsaften oppfordret Bob Vander Plaats, en innflytelsesrik DeSantis-støttespiller i det evangelisk-kristne miljøet, folk til å ikke gi opp 45-åringen.

– I alle steder jeg drar til, viser det seg at meningsmålingene ikke gjenspeiler virkeligheten, sa han.

Likevel erkjenner folk tett på DeSantis og valgkampen hans at han må komme som minst nummer to i Iowa for å holde liv i kandidaturet, ifølge Reuters.

Manglende Trump-kritikk

DeSantis har kritisert Trump for å ikke ha fulgt opp valgkampløfter, blant dem å bygge en grensemur mot Mexico og å deportere millioner av migranter som oppholder seg ulovlig i USA.

– Hva får dere til å tro at han på ett eller annet vis skal få det gjort på andre forsøk? spurte han Iowa-velgere tidligere i januar.

En av de frammøtte, DeSantis-støttespilleren Christopher Garcia, påpekte at DeSantis gjorde det dårlig på målingene og oppmuntret ham til å angripe Trump mer direkte.

DeSantis svarte at han har vært hard mot Trump og la til at «han har vært sin egen verste fiende».

– Jeg tror ikke Donald Trump vil være i stand til å vinne i et valg, sa DeSantis videre.

[ Trump i tet når startskuddet går for USAs presidentvalg ]

Visepresidentambisjoner?

Professor i statsvitenskap Jennifer Leigh Bailey ved NTNU mener løpet uansett er kjørt for DeSantis. Hun sier at alt i månedsvis har tydet på at Trump vil vinne.

– Selv om DeSantis hadde håpet på å bli den nye Trump, har det vært klart lenge at dette ikke kommer til å skje. Det beste DeSantis kan håpe på, er å være den beste etter Trump. Det er særlig viktig for ham å vinne over Haley, som har hatt momentum i det siste, sier hun.

Bailey spør seg hvorfor DeSantis og Haley fortsatt er med i kampen.

Dette finnes det to mulige svar på: Først at de vil ha nok støtte til å få en stilling hos Trump – muligens som visepresidentkandidat, sier hun.

– Den andre muligheten er at de tenker langsiktig. Det tar lang tid til å bygge et navn som er kjent på nasjonalt nivå. Det kan hende at de sikter mot 2028, legger hun til.

[ Valgåret 2024: – Et av de viktigste valgene i amerikansk historie ]

Trump sier han har valgt

Trump sa faktisk onsdag at han har bestemt seg for hvem han vil ha som visepresidentkandidat, men han ville ikke si hvem. Haley er blitt omtalt som en het kandidat, og Bailey sier at hun har vist seg å være en mer levedyktig kandidat enn mange ventet.

– Hun kan være en god kandidat for Republikanerne som trenger å få tillit fra kvinner som har blitt fremmedgjort av Republikanernes standpunkt til abort, sier Bailey.

Hun legger til at hun kan være lettere å svelge for uavhengige velgere enn DeSantis.

– Det er viktig for Haley å gjøre en god figur i Iowa – og særlig viktig for henne å ha et bedre resultat enn DeSantis. Hun må demonstrere at hun har støtte uavhengig av Trump, og at hun kan bringe noe til bords, sier hun.

Bailey sier hun ser det som lite sannsynlig at DeSantis blir visepresidentkandidat, fordi forholdet mellom ham og Trump ikke er godt.

[ «Det så ut som Amerikas endelige oppgjør med Donald Trump var tatt. Feil igjen» ]

Mjelde: Mulig med overraskelser

Mjelde sier det er en tommelfingerregel at den som vinner to av de tre første nominasjonsvalgene, vinner kandidaturet.

Han sier videre at det framstår sannsynlig at Trump kan tape ett av de første nominasjonsvalgene og fortsatt gjøre rent bord.

– Iowa-valget byr ofte på overraskelser og comeback, som for eksempel John Kerrys seier i 2004. Det er det DeSantis nå knytter sitt håp til, sier Mjelde.

[ Biden håper disse ordene skal knekke Trump ]