Haley går forbi DeSantis på måling i Iowa

Målingen fra Des Moines Register/NBC News/Mediacom lørdag viser at Donald Trump er førstevalget for 48 prosent av de spurte. 20 prosent svarer at Haley er favoritten deres, mens DeSantis støttes av 16 prosent.

Haleys støtte har steget 4 prosentpoeng fra forrige måling i desember, mens DeSantis og Trump begge har falt 3 prosentpoeng i delstaten. Disse endringene er imidlertid innen feilmarginen.

Republikanske velgere i Iowa skal mandag stemme over hvem de foretrekker som partiets presidentkandidat, og basert på det skal de 40 delegatene i delstaten fordeles.

