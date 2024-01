USA angriper houthi-mål i Jemen for andre dag på rad

Den houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah meldte natt til lørdag at USA og Storbritannia har gjennomført nye angrep mot Jemens hovedstad Sana.

– Den amerikansk-britiske fienden gjennomfører et antall angrep mot hovedstaden Sana, sto det i en melding fra Al-Masirah.

Senere natt til lørdag bekreftet to amerikanske tjenestepersoner overfor Reuters at USA var i gang med nye angrep. Innbyggere i Sana meldte i sosiale medier om at de hadde hørt flere eksplosjoner.

– Mindre omfattende

Storbritannia hadde i løpet av natten ikke kommentert opplysningene. Men en amerikansk tjenesteperson sier til CNN at det kun var USA som sto bak den siste militæraksjonen natt til lørdag. Omfanget av aksjonen er langt mindre enn angrepene ett døgn tidligere, ifølge tjenestepersonen. Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) bekreftet senere på natten at et houthi-kontrollert radaranlegg var mål for det siste angrepet.

Et døgn tidligere, natt til fredag, gjennomførte USA og Storbritannia en omfattende militæraksjon mot nesten 30 steder tilknyttet Houthi-bevegelsen i Sana og andre steder i Jemen. Disse angrepene skjedde med støtte fra Canada, Australia, Bahrain og Nederland.

USA og Storbritannia begrunnet da angrepene med at den Iran-støttede Houthi-bevegelsens evne til å angripe sivil skipsfart i Rødehavet, må stanses.

[ USA: – Ikke interessert i krig med Jemen ]

Russland fordømmer USA

Angrepene natt til fredag førte til at Russland hasteinnkalte til møte i FNs sikkerhetsråd. I møtet, som ble avsluttet før de første meldingene kom om de nye angrepene, anklaget Russland USA og Storbritannia for «åpenlys væpnet aggresjon mot et annet land».

– Disse landene har gjennomført et massivt angrep på jemenittisk territorium. Jeg snakker ikke om noe angrep mot en gruppe i landet, men et angrep mot landets befolkning som helhet. Det ble brukt fly, krigsskip og ubåter, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd natt til lørdag norsk tid.

USA og Storbritannia bidrar «personlig» til at Gaza-krigen mellom Israel og Hamas sprer seg til hele MIdtøsten-regionen, hevdet Nebenzia.

Ifølge Houthi-bevegelsen ble fem personer drept og seks såret i angrepene natt til fredag. Amerikanske og britiske interesser er nå «legitime mål», erklærte de iranskstøttede opprørerne fredag.

[ Houthiene lover gjengjeldelse etter britisk-amerikansk angrep ]

Houthi-støtte til Hamas

Lutfattige Jemen var fra 2015 til 2022 rammet av en brutal krig mellom de Iran-støttede Houthiene og Jemens internasjonalt anerkjente myndigheter, som ble støttet av Saudi-Arabia og andre land i regionen.

Houthiene, som tok kontroll over store deler av Jemen, har sagt at angrepene mot sivil skipstrafikk i Rødehavet er en støtteerklæring til Hamas og palestinerne, og en protest mot Israels krigføring på Gazastripen.

Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober. Det utløste en israelsk militæraksjon mot Hamas på Gazastripen. På senhøsten sendte Houthi-bevegelsen flere droner og raketter mot Israel og begynte med rakett- og droneangrep mot sivil skipsfart i Rødehavet.

Houthienes angrep har ført til at en rekke av verdens største rederier tar omveien rundt Afrika i stedet for å seile gjennom Rødehavet og Suezkanalen.

USA forsvarer angrepene

I hastemøtet i Sikkerhetsrådet natt til lørdag forsvarte USA angrepene mot houthiene. USA og Storbritannias militæraksjon natt til fredag var i overensstemmelse med både folkeretten og FN-charteret, uttalte USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Aksjonen hadde som mål «å avbryte og ødelegge houthienes evne til å fortsette de hensynsløse angrepene mot skipsfart og handelsfartøy, sa hun.

USA kommer til å fortsette den diplomatiske innsatsen og samtidig forsvare kommersiell skipsfart, uttalte Thomas-Greenfield videre. Hun sa at over 2.000 skip har blitt hindret fra å seile gjennom Rødehavet siden november.

– Vi gjennomførte en begrenset, nødvendig og proporsjonal handling i selvforsvar sammen med USA og med ikke-operasjonell støtte fra Nederland, Canada, Bahrain og Australia, sa den britiske FN-ambassadøren Susan Woodward.

Nebenzia fremholdt at USA og Storbritannias angrep var brudd på folkeretten og at angrepene øker den regionale spenningen.

– En ting er å forsvare kommersiell skipsfart. Angrep på skipsfart er uakseptable. Men det er en annen ting når man bomber en annen stat på ulovlig og uproporsjonalt vis, sa den russiske FN-utsendingen.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun sa at Sikkerhetsrådet ikke hadde gitt autorisasjon til bruk av makt mot Jemen.

– Den amerikanske og britiske aksjonen førte ikke bare til ødeleggelse på infrastruktur og sivile ofre, men også til at sikkerhetsrisikoen i Rødehavet er blitt større, sa Zhang.

[ Barth Eide: Norge vil ikke trekkes inn i eventuell storkrig ]

Biden bekymret for oljeprisene

USAs president Joe Biden, som var på besøk til delstaten Pennsylvania, ble av journalister natt til lørdag norsk tid spurt om han er bekymret over ringvirkninger på oljeprisene som følge av Houthi-bevegelsens angrep på skipsfarten.

– Jeg er svært bekymret, sa Biden, og antydet at stigende oljepris er en viktig årsak til at USA griper inn for å hindre ytterligere utvidelse av Midtøsten-konflikten.

– Det er derfor vi må stoppe den, sa presidenten.

Prisen for et fat nordsjøolje steg 88 cent, eller 1,1 prosent, til 78,29 dollar fatet fredag kveld.

Presidenten kaller den iranskstøttede Houthi-bevegelsen en terrorgruppe og varsler at USA vil svare militært hvis houthiene fortsetter det han kaller sjokkerende oppførsel.

Bidens forgjenger Donald Trump satte Houthi-bevegelsen på USAs terrorliste ni dager før presidentskiftet i januar 2021. Trump trosset sterke advarsler fra FN, hjelpeorganisasjoner og flere land, blant dem Norge. Biden fjernet Houthi-bevegelsen fra terrorlisten en måned senere.

[ Vesten anklages for å trappe opp konflikten i Midtøsten etter Jemen-angrep ]