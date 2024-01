USA: Ingen planer om å sende ytterligere styrker til Rødehavet

Angrepet mot houthi-mål i Jemen natt til fredag var vellykket og at de kommer til å følge med på situasjonen videre, konkluderer talsperson Patrick Ryder.

Ryder sier også at forsvarsminister Lloyd Austin, som første nyttårsdag ble innlagt på sykehus, er i god behold. Austin skal ha snakket med president Joe Biden to ganger i løpet av de siste to døgnene, og var med på regien av angrepet i Jemen.

Fem personer ble drept i angrepet mot den Iran-støttede opprørsgruppen, som var et svar på houthi-gruppens angrep mot skipstrafikken i Rødehavet. Angrepet i Jemen fordømmes av blant annet Tyrkia og Russland. Forsvarsalliansen Nato har imidlertid sagt at angrepet var defensivt.

Houthi-gruppen har lovet gjengjeldelse for angrepet, og sier de også vil fortsette sine angrep på israelske og israelsk-tilknyttede skip.

[ – Norge vil ikke trekkes inn i eventuell storkrig ]