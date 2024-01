Ukrainas spionsjef lover flere angrep på Krim: – Bare begynnelsen

– I 2023 fant de første ukrainske angrepene sted på det midlertidig okkuperte Krim. Og dette er bare begynnelsen, sier Budanov i et intervju med den franske avisa Le Monde fredag.

Ukraina har også gjentatte ganger rettet angrep mot Russlands svartehavsflåte, som har base i Sevastopol på Krim-halvøya.

– Russerne har vært nødt til å flytte alt i all hast mot sørøst, sier Budanov, og legger til at Moskva nå forsøker å etablere en marinebase ved svartehavskysten i den georgiske utbryterregionen Abkhasia.

Han erkjente samtidig at frontlinjene stort sett står stille i Ukraina og forklarer det med at begge sider har trappet opp bruken av angrepsdroner, noe som gjør offensiver vanskelige.

– En annen faktor er tettheten av minefelt, som vi ikke har sett maken til siden andre verdenskrig.

Overrasket over Russlands økonomi

Budanov sier han er overrasket over hvor robust Russlands økonomi er, og at de nåværende vestlige sanksjonene ikke er nok til å tvinge Kreml til å endre atferd.

– Et visst russisk paradoks overrasket meg. Alle trodde at Moskva hadde en sterk hær og svak økonomi. Det viser seg at det motsatte er tilfelle.

– Det kan hende økonomien er svak, men landet sulter ikke, langt derifra, legger han til.

[ Advarer mot Putin: – Russland stopper ikke med Ukraina ]

Oppfordrer til vedvarende vestlig støtte

Budanov oppfordrer Vesten til å fortsette å støtte Kyiv militært, til tross for at krigstrettheten tilsynelatende øker.

– De som tror at de er lei av Ukraina i utlandet, må gjøre kur til russerne når de kommer for å okkupere deres egne områder.

Han sier avslutningsvis at det nå ikke er rette tidspunkt for å forhandle med Russland.

– Forhandlinger begynner når én eller flere av partene har en interesse for det. Det er ikke tilfelle nå.

[ FFI-forsker: Russiske kampanjer påvirker vårt syn på krigen i Ukraina ]